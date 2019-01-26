Новосибирский БЦ «Кронос» эвакуировали после предупреждения о заложенном взрывном устройстве

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Новосибирский БЦ «Кронос» эвакуировали после предупреждения о заложенном взрывном устройствеРубрика: общество, проиcшествия
28.01.2019 10:20
фото с сайта wikipedia.org
В новосибирском «Кроносе» прошла срочная эвакуация посетителей и сотрудников бизнес-центра.
Из здания БЦ «Кронос» в срочном порядке эвакуируют людей. Причиной стало сообщение о минировании бизнес-центра. Об этом Сиб.фм сообщила очевидец событий.
«Эвакуировали всё здание, люди стоят на улице. Нас просили сохранять спокойствие. Говорят, что это на целый день», – рассказала с места события Мария.
В «Кронос» прибыли пожарные и спасатели. Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.
Напомним, во второй половине января по Сибири прошла волна сообщений о минировании.
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Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании
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