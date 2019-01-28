Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

фото со страницы Ульяны Вороны «ВКонтакте»

Новосибирцы продолжают собирать деньги на помощь лошади, которую обнаружили в крайне истощённом состоянии.

Лошадь выкупили у женщины, которая хотела продать её на мясо – новость об этом разлетелась по социальным сетям. Аруна долгое время катала детей у ТЦ Академгородка, после чего она оказалась у девушки, которая по неизвестным причинам довела животное до состояния сильного истощения и выставила на продажу. Заботу о животном решила взять на себя Ульяна Ворона – девушка работает с лошадьми более 10 лет, занимается иппотерапией. Неравнодушные пользователи соцсетей, узнав историю Аруны, помогли собрать деньги, необходимые для выкупа.

«Аруна — уже моя четвёртая лошадь. Двум из них изначально грозил мясной цех и выкупила я их на собственные средства осенью. Поскольку я являюсь коневладельцем и работаю в целом с животными не первый год, я понимала все сложности», — поделилась Ульяна.

По словам девушки, лошадь оказалась у неё в середине августа в крайне истощённом состоянии, с симптомами хронического кашля. Сейчас Аруна медленно, но набирает вес. Учитывая её состояние здоровья и возраст (около 20-25 лет), животному до конца жизни будет необходим особый уход.

«Благодаря откликнувшимся людям у Аруны есть запас специального корма на два месяца, оплачен месяц постоя и на этой неделе её посетит дантист, который подпилит острые края зубов, которые режут ей рот. Возможно, это поможет решить проблему с пищеварением», – объяснила Ульяна.

Заводчица рассказала, что неравнодушные к судьбе лошади могут поучаствовать в катании, иппотерапии или взять урок по верховой езде – полученные деньги пойдут на помощь Аруне.

Напомним, в январе стало известно о том, что новосибирские волонтёры взяли под контроль квартиру с 38 кошками.