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Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

Рубрика: общество

28.01.2019 18:11

фото со страницы Ульяны Вороны «ВКонтакте»

Новосибирцы продолжают собирать деньги на помощь лошади, которую обнаружили в крайне истощённом состоянии. 

Лошадь выкупили у женщины, которая хотела продать её на мясо – новость об этом разлетелась по социальным сетям. Аруна долгое время катала детей у ТЦ Академгородка, после чего она оказалась у девушки, которая по неизвестным причинам довела животное до состояния сильного истощения и выставила на продажу. Заботу о животном решила взять на себя Ульяна Ворона – девушка работает с лошадьми более 10 лет, занимается иппотерапией. Неравнодушные пользователи соцсетей, узнав историю Аруны, помогли собрать деньги, необходимые для выкупа. 

«Аруна — уже моя четвёртая лошадь. Двум из них изначально грозил мясной цех и выкупила я их на собственные средства осенью. Поскольку я являюсь коневладельцем и работаю в целом с животными не первый год, я понимала все сложности», — поделилась Ульяна.

По словам девушки, лошадь оказалась у неё в середине августа в крайне истощённом состоянии, с симптомами хронического кашля. Сейчас Аруна медленно, но набирает вес. Учитывая её состояние здоровья и возраст (около 20-25 лет), животному до конца жизни будет необходим особый уход.

«Благодаря откликнувшимся людям у Аруны есть запас специального корма на два месяца, оплачен месяц постоя и на этой неделе её посетит дантист, который подпилит острые края зубов, которые режут ей рот. Возможно, это поможет решить проблему с пищеварением», – объяснила Ульяна.

Заводчица рассказала, что неравнодушные к судьбе лошади могут поучаствовать в катании, иппотерапии или взять урок по верховой езде – полученные деньги пойдут на помощь Аруне.

Напомним, в январе стало известно о том, что новосибирские волонтёры взяли под контроль квартиру с 38 кошками.

 

Теги: животные Академгородок

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Лента новостей

Предложить новость

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

сегодня 20:03 Экономика 0 Коммент.

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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