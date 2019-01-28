Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

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Новый директор Института истории СО РАН приступил к работеРубрика: наука
28.01.2019 17:49
Фото с сайта Института истории СО РАН
Вадим Рынков заменил на этом месте Виктора Козодоя, который руководил институтом весь 2018 год.
Врио директора Института истории СО РАН назначен кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Вадим Рынков. Он заменил на этом месте бывшего вице-губернатора Виктора Козодоя, который руководил институтом с января 2018 года. Бывшему директору не стали продлевать контракт.
На место директора Института истории СО РАН претендовали четыре человека: Виктор Козодой, Андрей Зуев, Галина Запорожченко и Вадим Рынков.
17 декабря на объединённом учёном совете прошло голосование, где не прошли кандидатуры Галины Запорожченко и Виктора Козодоя. В итоге выбор остановился на двух кандидатурах: докторе исторических наук, директоре гуманитарного института Андрее Зуеве и старшем научном сотруднике Вадиме Рынкове. Об этом сообщается в приказе Министерства науки и высшего образования РФ.
Напомним, 14 января 2019 года учёные СО РАН в Новосибирске нашли пуговицу Наполеона.
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