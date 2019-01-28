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Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

Рубрика: наука

28.01.2019 17:49

Фото с сайта Института истории СО РАН

Вадим Рынков заменил на этом месте Виктора Козодоя, который руководил институтом весь 2018 год.

Врио директора Института истории СО РАН назначен кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Вадим Рынков. Он заменил на этом месте бывшего вице-губернатора Виктора Козодоя, который руководил институтом с января 2018 года. Бывшему директору не стали продлевать контракт.

На место директора Института истории СО РАН претендовали четыре человека: Виктор Козодой, Андрей Зуев, Галина Запорожченко и Вадим Рынков. 

17 декабря на объединённом учёном совете прошло голосование, где не прошли кандидатуры Галины Запорожченко и Виктора Козодоя. В итоге выбор остановился на двух кандидатурах: докторе исторических наук, директоре гуманитарного института Андрее Зуеве и старшем научном сотруднике Вадиме Рынкове. Об этом сообщается в приказе Министерства науки и высшего образования РФ. 

Напомним, 14 января 2019 года учёные СО РАН в Новосибирске нашли пуговицу Наполеона.

Теги: СО РАН учёные

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Предложить новость

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

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