Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

фото из группы «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Новосибирска три дня назад уехал домой из Санкт-Петербурга, но пропал без вести во время пути.

32-летний Максим Астахов выехал 23 января из Санкт-Петербурга на своей машине Subaru Legacy b4 (гос. номер Е038ВН). Мужчина отправился домой в Новосибирск, но пропал во время пути.

Последний раз он выходил на связь 25 января. Предположительно, Максим Астахов может сейчас находиться в Омске.

Тем, кому что-либо известно о местонахождении Максима Астахова, просят обратиться по указанным в группе «Аварийный Омск» контактам.

Напомним, 27 января нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска.