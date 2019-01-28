Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

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Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на SubaruРубрика: общество
28.01.2019 19:04
фото из группы «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте»
Житель Новосибирска три дня назад уехал домой из Санкт-Петербурга, но пропал без вести во время пути.
32-летний Максим Астахов выехал 23 января из Санкт-Петербурга на своей машине Subaru Legacy b4 (гос. номер Е038ВН). Мужчина отправился домой в Новосибирск, но пропал во время пути.
Последний раз он выходил на связь 25 января. Предположительно, Максим Астахов может сейчас находиться в Омске.
Тем, кому что-либо известно о местонахождении Максима Астахова, просят обратиться по указанным в группе «Аварийный Омск» контактам.
Напомним, 27 января нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска.
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