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Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

Рубрика: общество

28.01.2019 19:04

фото из группы «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Новосибирска три дня назад уехал домой из Санкт-Петербурга, но пропал без вести во время пути.

32-летний Максим Астахов выехал 23 января из Санкт-Петербурга на своей машине Subaru Legacy b4 (гос. номер Е038ВН). Мужчина отправился домой в Новосибирск, но пропал во время пути.

Последний раз он выходил на связь 25 января. Предположительно, Максим Астахов может сейчас находиться в Омске.

Тем, кому что-либо известно о местонахождении Максима Астахова, просят обратиться по указанным в группе «Аварийный Омск» контактам.

Напомним, 27 января нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска.

Теги: поиски пропавших помощь автомобили

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Предложить новость

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

сегодня 20:03 Экономика 0 Коммент.

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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