По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

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В Новосибирске были эвакуированы люди из 26 зданий.

Сегодня, 28 января, по всей стране прошли массовые эвакуации людей из-за сообщений, присланных по электронной почте и телефону. Корреспондент Сиб.фм собрал краткую информацию о произошедшем на данный момент.

В основном сообщения приходили утром по электронной почте с подобным текстом: «Приветствуем! Хотим сообщить, в вашем здании взрывное устройство. Времени совсем немного, поэтому советуем поторопиться эвакуироваться. Не повторяйте ошибки магнитогорцев».

В Новосибирске были эвакуированы люди из 26 зданий: 17 учебных заведений, три бизнес центра и четыре медучреждения.

В Красноярске были эвакуированы люди из 17 школ и двух поликлиник.

В Кемерове было проверено 53 городских объекта, из 10 медучреждений были эвакуированы пациенты и персонал.

В Абакане было эвакуировано более 10 тысяч человек из различных зданий

В Барнауле сообщения получили 24 учебных заведения, а также Алтайский Краевой Клинический Центр Охраны Материнства и Детства, ТЦ «Проспект» и «Ледокол».

Напомним, редакция Сиб.фм опубликовала карту Новосибирска, в которых проходила эвакуация