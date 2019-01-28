По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

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По России прошла волна объявлений о заминированных зданияхРубрика: проиcшествия
28.01.2019 18:21
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске были эвакуированы люди из 26 зданий.
Сегодня, 28 января, по всей стране прошли массовые эвакуации людей из-за сообщений, присланных по электронной почте и телефону. Корреспондент Сиб.фм собрал краткую информацию о произошедшем на данный момент.
В основном сообщения приходили утром по электронной почте с подобным текстом: «Приветствуем! Хотим сообщить, в вашем здании взрывное устройство. Времени совсем немного, поэтому советуем поторопиться эвакуироваться. Не повторяйте ошибки магнитогорцев».
В Новосибирске были эвакуированы люди из 26 зданий: 17 учебных заведений, три бизнес центра и четыре медучреждения.
В Красноярске были эвакуированы люди из 17 школ и двух поликлиник.
В Кемерове было проверено 53 городских объекта, из 10 медучреждений были эвакуированы пациенты и персонал.
В Абакане было эвакуировано более 10 тысяч человек из различных зданий
В Барнауле сообщения получили 24 учебных заведения, а также Алтайский Краевой Клинический Центр Охраны Материнства и Детства, ТЦ «Проспект» и «Ледокол».
Напомним, редакция Сиб.фм опубликовала карту Новосибирска, в которых проходила эвакуация
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Лента новостей
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