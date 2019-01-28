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Рубрика: проиcшествия

28.01.2019 18:21

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске были эвакуированы люди из 26 зданий.

Сегодня, 28 января, по всей стране прошли массовые эвакуации людей из-за сообщений, присланных по электронной почте и телефону. Корреспондент Сиб.фм собрал краткую информацию о произошедшем на данный момент. 

В основном сообщения приходили утром по электронной почте с подобным текстом: «Приветствуем! Хотим сообщить, в вашем здании взрывное устройство. Времени совсем немного, поэтому советуем поторопиться эвакуироваться. Не повторяйте ошибки магнитогорцев». 

В Новосибирске были эвакуированы люди из 26 зданий: 17 учебных заведений, три бизнес центра и четыре медучреждения. 

В Красноярске были эвакуированы люди из 17 школ и двух поликлиник. 

В Кемерове было проверено 53 городских объекта, из 10 медучреждений были эвакуированы пациенты и персонал. 

В Абакане было эвакуировано более 10 тысяч человек из различных зданий 

В Барнауле сообщения получили 24 учебных заведения, а также Алтайский Краевой Клинический Центр Охраны Материнства и Детства, ТЦ «Проспект» и «Ледокол».

Напомним, редакция Сиб.фм опубликовала карту Новосибирска, в которых проходила эвакуация

 

Теги: терроризм

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Лента новостей

Предложить новость

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

сегодня 20:03 Экономика 0 Коммент.

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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