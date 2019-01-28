Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

фото с сайта flamp.ru

Житель Новосибирска хотел получить идеальную лысину, но вместо этого ему пришлось перенести болезненную процедуру и получить серьёзные царапины на голове.

Мужчина решил сходить в барбершоп CHIEF Master за стрижкой под машинку, соблазнившись лозунгом «Лучшие мастера в городе». Вот только ожидания его явно не оправдались. После стрижки мастер предложил клиенту всё выровнять специальной машинкой, чтобы лысина была гладкой. Новосибирец согласился, полагаясь на профессионализм парикмахера, однако процедура прошла болезненно.

После окончания стрижки клиент увидел, что вся его голова была в порезах. Теперь разгневанный мужчина не знает, как работать с таким внешнем видом. В итоге он рассказал свою историю в отзывах на «Флампе».

В ответ барбершоп извинился перед ним и предложил полгода бесплатного обслуживания. Его представитель объяснил, что в той машинке, шейвере, была неисправность, которую не заметил мастер.

«Но хотим отметить, что, несмотря на болезненные ощущения, вы настояли на продолжении процедуры», – сообщили в ответе.

Вот только рассерженного клиента такие извинения не особо устроили. Он заявил, что ему не нужны их бесплатные услуги.

Напомним, в декабре жительница Новосибирска расстроилась, когда парикмахер покрасил её волосы совсем в другой цвет; однако пользователи интернета считают, что так получилось даже лучше.