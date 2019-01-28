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Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

Рубрика: общество

28.01.2019 18:32

фото с сайта flamp.ru

Житель Новосибирска хотел получить идеальную лысину, но вместо этого ему пришлось перенести болезненную процедуру и получить серьёзные царапины на голове.

Мужчина решил сходить в барбершоп CHIEF Master за стрижкой под машинку, соблазнившись лозунгом «Лучшие мастера в городе». Вот только ожидания его явно не оправдались. После стрижки мастер предложил клиенту всё выровнять специальной машинкой, чтобы лысина была гладкой. Новосибирец согласился, полагаясь на профессионализм парикмахера, однако процедура прошла болезненно.

После окончания стрижки клиент увидел, что вся его голова была в порезах. Теперь разгневанный мужчина не знает, как работать с таким внешнем видом. В итоге он рассказал свою историю в отзывах на «Флампе».

В ответ барбершоп извинился перед ним и предложил полгода бесплатного обслуживания. Его представитель объяснил, что в той машинке, шейвере, была неисправность, которую не заметил мастер.

«Но хотим отметить, что, несмотря на болезненные ощущения, вы настояли на продолжении процедуры», – сообщили в ответе.

Вот только рассерженного клиента такие извинения не особо устроили. Он заявил, что ему не нужны их бесплатные услуги.

Напомним, в декабре жительница Новосибирска расстроилась, когда парикмахер покрасил её волосы совсем в другой цвет; однако пользователи интернета считают, что так получилось даже лучше.

Теги: услуги красота

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Лента новостей

Предложить новость

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

сегодня 20:03 Экономика 0 Коммент.

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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