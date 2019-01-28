В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

Фото с официального сайта МВД

Иномарка сбила восьмилетнего мальчика на переходе без светофора: МВД устанавливает причины произошедшего.

В Ленинском районе Новосибирска женщина на иномарке сбила мальчика восьми лет, который переходил дорогу строго по пешеходному переходу. Инцидент произошёл 27 января в 16:10.

Женщина ехала на автомобиле «Ниссан Прима» со стороны улицы Кавказской, направляясь на Зенитную. Она не заметила восьмилетнего мальчика, который переходил в это время дорогу на нерегулируемом переходе. Школьника отбросило на капот другой машины, «Тойоты Камри», которая ехала навстречу.

После ДТП мальчик попал в больницу с сотрясением мозга и ранами на голове и лице.

«Сейчас мы проводим проверку и узнаём, почему это произошло и при каких обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, 16 декабря 2018 года водитель пожарной машины попал в ДТП.