В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

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В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходеРубрика: проиcшествия
28.01.2019 16:47
Фото с официального сайта МВД
Иномарка сбила восьмилетнего мальчика на переходе без светофора: МВД устанавливает причины произошедшего.
В Ленинском районе Новосибирска женщина на иномарке сбила мальчика восьми лет, который переходил дорогу строго по пешеходному переходу. Инцидент произошёл 27 января в 16:10.
Женщина ехала на автомобиле «Ниссан Прима» со стороны улицы Кавказской, направляясь на Зенитную. Она не заметила восьмилетнего мальчика, который переходил в это время дорогу на нерегулируемом переходе. Школьника отбросило на капот другой машины, «Тойоты Камри», которая ехала навстречу.
После ДТП мальчик попал в больницу с сотрясением мозга и ранами на голове и лице.
«Сейчас мы проводим проверку и узнаём, почему это произошло и при каких обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе МВД.
Напомним, 16 декабря 2018 года водитель пожарной машины попал в ДТП.
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