6 баллов
-20
65.93 75.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

Рубрика: проиcшествия

28.01.2019 16:47

Фото с официального сайта МВД

Иномарка сбила восьмилетнего мальчика на переходе без светофора: МВД устанавливает причины произошедшего.

В Ленинском районе Новосибирска женщина на иномарке сбила мальчика восьми лет, который переходил дорогу строго по пешеходному переходу. Инцидент произошёл 27 января в 16:10. 

Женщина ехала на автомобиле «Ниссан Прима» со стороны улицы Кавказской, направляясь на Зенитную. Она не заметила восьмилетнего мальчика, который переходил в это время дорогу на нерегулируемом переходе. Школьника отбросило на капот другой машины, «Тойоты Камри», которая ехала навстречу. 

После ДТП мальчик попал в больницу с сотрясением мозга и ранами на голове и лице.

«Сейчас мы проводим проверку и узнаём, почему это произошло и при каких обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, 16 декабря 2018 года водитель пожарной машины попал в ДТП.

Теги: ДТП автомобили дети авария

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее
Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее
Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее

Новости по теме

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели сегодня 18:00 В Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже 26.01.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибир...

Image

Новосибирец убил жену на глазах сына

Image

«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выез...

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

Image

МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным п...

Image

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести у...

Image

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки...

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Скончался экс-руководитель налоговой инспекции Новосибирской обла...

Image

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло