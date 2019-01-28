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Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

Рубрика: проиcшествия

28.01.2019 19:32

фото с сайта pixabay.com

В Кемеровской области подростки пошли в гости к своей однокласснице, но дверь им никто не открыл; оказалось, что их подруга была в тот момент уже мертва.

24 января около 22:45 в одном из частных домов Прокопьевского района нашли труп 15-летней девочки. По версии следствия, вечером в тот день одноклассники собирались к ней в гости, но им никто не открыл дверь. На звонки их подруга тоже не отвечала. Тогда ребята решили заглянуть в окно.

Там одноклассники погибшей увидели, как её мать бесцельно бродила из угла в угол. Подростки сломали входную дверь и заметили, что руки и одежда той женщины были все в крови. После этого ребята позвали на помощь взрослых, которые нашли на кровати труп девочки с признаками насильственной смерти.

По информации регионального следственного комитета, к смерти девочки причастна её 35-летняя мать. Женщина состоит на психиатрическом учёте. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.

“В рамках расследования уголовного дела ей будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению преступления”, — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Напомним, в ноябре в День матери сибирячка убила собственного сына.

Теги: убийство Следственный комитет школьники дети

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Предложить новость

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

сегодня 20:03 Экономика 0 Коммент.

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

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