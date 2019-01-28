Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

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Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в КузбассеРубрика: проиcшествия
28.01.2019 19:32
фото с сайта pixabay.com
В Кемеровской области подростки пошли в гости к своей однокласснице, но дверь им никто не открыл; оказалось, что их подруга была в тот момент уже мертва.
24 января около 22:45 в одном из частных домов Прокопьевского района нашли труп 15-летней девочки. По версии следствия, вечером в тот день одноклассники собирались к ней в гости, но им никто не открыл дверь. На звонки их подруга тоже не отвечала. Тогда ребята решили заглянуть в окно.
Там одноклассники погибшей увидели, как её мать бесцельно бродила из угла в угол. Подростки сломали входную дверь и заметили, что руки и одежда той женщины были все в крови. После этого ребята позвали на помощь взрослых, которые нашли на кровати труп девочки с признаками насильственной смерти.
По информации регионального следственного комитета, к смерти девочки причастна её 35-летняя мать. Женщина состоит на психиатрическом учёте. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.
“В рамках расследования уголовного дела ей будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению преступления”, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в ноябре в День матери сибирячка убила собственного сына.
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