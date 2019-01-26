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Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

Рубрика: общество

28.01.2019 10:11

Фото Валерия Иванова

На этих выходных парковка на площади Ленина снова начала работать, ёлку и новогодний городок уже демонтировали.

Новогодние украшения на площади Ленина уже убрали. 26 января на место ледяных скульптур в центр города вернулась парковка.

«В других СМИ сообщается, что ёлку убрали раньше срока, но это не так. Всё случилось, как и планировали. Прописано было, что ёлку уберут с 21 по 28 января, так и случилось», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-центре мэрии Новосибирска. 

Ёлка открылась 20 декабря и была посвящена году театра: рядом с ёлкой красовались фигуры балерин, а гостей новогоднего праздника развлекали герои сказок. На скульптуры и оформление было потрачено 3,6 миллиона рублей.

Власти сообщают, что в других частях города сказка продлится дольше: в Первомайском сквере ледяные фигуры будут стоять до конца января, а на Михайловской набережной – до марта, если не будет значительного потепления.

Напомним, 9 января в Новосибирске снесли палатки у ГУМа, чтобы заменить их парковкой.

Теги: парковки ёлка

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Предложить новость

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Морозы до -30 градусов возвращаются в Новосибирск

сегодня 09:28 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

11 тонн подготовленного к продаже в Новосибирске суррогатного алкоголя изъяла полиция Кузбасса

вчера 13:11 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае вводится карантин по ОРВИ и гриппу

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские студенты тратят более половины зарплаты на аренду жилья

вчера 09:03 Недвижимость 0 Коммент.

«Не выгонят - сам уйдёшь»: новосибирский борец вспомнил свою первую тренировку

вчера 08:27 Общество 0 Коммент.

Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

26.01.2019 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу в очередном матче с «Адмиралом»

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

﻿Хоккеиста из ﻿«Сибири» пригласили выступить за сборную страны

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

﻿Организаторы "Тотального диктанта" издали книгу о своём детище

26.01.2019 Культура 0 Коммент.

﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск

26.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская пара попробует сохранить свой брак в новом шоу на ТНТ

26.01.2019 Афиша 0 Коммент.

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