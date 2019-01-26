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Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковкаРубрика: общество
28.01.2019 10:11
Фото Валерия Иванова
На этих выходных парковка на площади Ленина снова начала работать, ёлку и новогодний городок уже демонтировали.
Новогодние украшения на площади Ленина уже убрали. 26 января на место ледяных скульптур в центр города вернулась парковка.
«В других СМИ сообщается, что ёлку убрали раньше срока, но это не так. Всё случилось, как и планировали. Прописано было, что ёлку уберут с 21 по 28 января, так и случилось», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ёлка открылась 20 декабря и была посвящена году театра: рядом с ёлкой красовались фигуры балерин, а гостей новогоднего праздника развлекали герои сказок. На скульптуры и оформление было потрачено 3,6 миллиона рублей.
Власти сообщают, что в других частях города сказка продлится дольше: в Первомайском сквере ледяные фигуры будут стоять до конца января, а на Михайловской набережной – до марта, если не будет значительного потепления.
Напомним, 9 января в Новосибирске снесли палатки у ГУМа, чтобы заменить их парковкой.
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Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании
Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка
Новосибирские студенты тратят более половины зарплаты на аренду жилья
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