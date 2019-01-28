Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

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Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.01.2019 12:44
Фото с официального сайта МЧС по Новосибирской области.
Загорелся пятиэтажный дом – специалисты рассматривают версию поджога.
МЧС сообщает, что на улице Зыряновской города Новосибирска загорелся пятиэтажный жилой дом. Это произошло вчера, 27 января, в 20:29. Открытый огонь был на лестничной площадке одного из подъездов, в квартирах этой части дома дым был более густой. Спасатели прибыли сразу, как поступил сигнал.
В помещении было 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей. С помощью специальной техники все люди были эвакуированы, пострадавших нет. Пожар был потушен за полчаса.
«Из-за огня были повреждены все лестничные клетки, четыре электрощитка, коляска и самокат. Есть основания полагать, что это поджог, но это пока не доказано», – пояснили в пресс-службе регионального МЧС.
Также сотрудники МЧС призывают жителей города быть осторожнее с отопительными приборами. Наступили холода, дома интенсивнее отапливаются, вероятность пожаров стала больше. Не нужно забывать о правилах безопасности при попытках согреться.
Напомним, 29 декабря 2018 года в Новосибирской области во время пожара погибли двое мужчин.
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