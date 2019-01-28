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Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

28.01.2019 12:44

Фото с официального сайта МЧС по Новосибирской области.

Загорелся пятиэтажный дом – специалисты рассматривают версию поджога. 

МЧС сообщает, что на улице Зыряновской города Новосибирска загорелся пятиэтажный жилой дом. Это произошло вчера, 27 января, в 20:29. Открытый огонь был на лестничной площадке одного из подъездов, в квартирах этой части дома дым был более густой. Спасатели прибыли сразу, как поступил сигнал. 

В помещении было 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей. С помощью специальной техники все люди были эвакуированы, пострадавших нет. Пожар был потушен за полчаса. 

«Из-за огня были повреждены все лестничные клетки, четыре электрощитка, коляска и самокат. Есть основания полагать, что это поджог, но это пока не доказано», – пояснили в пресс-службе регионального МЧС. 

Также сотрудники МЧС призывают жителей города быть осторожнее с отопительными приборами. Наступили холода, дома интенсивнее отапливаются, вероятность пожаров стала больше. Не нужно забывать о правилах безопасности при попытках согреться.

Напомним, 29 декабря 2018 года в Новосибирской области во время пожара погибли двое мужчин.

Теги: пожар спасатели МЧС

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Предложить новость

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

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