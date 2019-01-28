В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

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Омичка написала на странице в социальных сетях, что над её сыном издевается воспитательница детского сада: департамент образования и следователи проверяют информацию.

Жительница Омска обвинила воспитательницу детского сада № 330, куда она водит своего сына, в издевательствах над детьми. 28 января она сделала пост в группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».

«Как оказалось, она и связывала детей, и рты им скотчем заклеивала. Потом выяснилось, что ещё и угрожала, чтобы они не говорили родителям, но всё же некоторые не смогли молчать и всё рассказали», – написала женщина в посте.

В комментариях под постом сложилась спорная ситуация. Некоторые родители утверждают, что их дети ходили к этому воспитателю и у них сложилось исключительно положительное мнение.

«Дочери эта воспитательница очень нравилась, да и с родителями она общалась всегда адекватно. Никто на неё не жаловался и я плохого не скажу», – сообщила подписчикам группы одна из мам.

Департамент по образованию и следственный комитет начали проверку информации. Специалисты оценят работу сотрудников детского сада и примут дальнейшее решение.

«Обращений от других родителей пока не было, поэтому информацию будем проверять. Воспитательница же уже написала заявление об увольнении, больше она в том детском саду не работает», – рассказали в пресс-центре мэрии.

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