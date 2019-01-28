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В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

Рубрика: общество

28.01.2019 15:38

Фото с сайта shutterstock.com

Омичка написала на странице в социальных сетях, что над её сыном издевается воспитательница детского сада: департамент образования и следователи проверяют информацию.

Жительница Омска обвинила воспитательницу детского сада № 330, куда она водит своего сына, в издевательствах над детьми. 28 января она сделала пост в группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».

«Как оказалось, она и связывала детей, и рты им скотчем заклеивала. Потом выяснилось, что ещё и угрожала, чтобы они не говорили родителям, но всё же некоторые не смогли молчать и всё рассказали», – написала женщина в посте.

В комментариях под постом сложилась спорная ситуация. Некоторые родители утверждают, что их дети ходили к этому воспитателю и у них сложилось исключительно положительное мнение.

«Дочери эта воспитательница очень нравилась, да и с родителями она общалась всегда адекватно. Никто на неё не жаловался и я плохого не скажу», – сообщила подписчикам группы одна из мам.

Департамент по образованию и следственный комитет начали проверку информации. Специалисты оценят работу сотрудников детского сада и примут дальнейшее решение.

«Обращений от других родителей пока не было, поэтому информацию будем проверять. Воспитательница же уже написала заявление об увольнении, больше она в том детском саду не работает», – рассказали в пресс-центре мэрии.

Напомним, 11 января 2019 года в Барнауле завели уголовное дело на учительницу затравленного школьника.

Теги: детские сады образование

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Предложить новость

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

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