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В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

Рубрика: общество

29.01.2019 07:17

СТОП-КАДР ВИДЕО ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРИИ НОВОСИБИРСКА

Из-за подготовки к строительству нового объекта в Новосибирске на время прекратит свою работу «центральный» каток.

С 29 января по 1 февраля в парке культуры и отдыха «Центральный» начнётся подготовка к строительству сухого светомузыкального фонтана. В связи с этим в течение указанных дней в парке не будет работать каток.

Компания «Стройизыскания» проведёт буровые работы по анализу грунта. После этого каток продолжит свою работу до конца марта.

«Диаметр гидродинамического фонтана составит 18 метров. К традиционному световому оформлению будет добавлено лазерное и видеосопровождение, позволяющее транслировать на водный экран любые изображения. Запуск фонтана планируется в сентябре», – сообщили в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска.

Напомним, в октябре в Новосибирске завершилось голосование за дизайн лазерного фонтана, который собираются установить в Центральном парке.

Теги: отдых Мэрия Новосибирска

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Предложить новость

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

вчера 20:03 Экономика 0 Коммент.

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

вчера 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

вчера 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

вчера 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

вчера 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

вчера 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

вчера 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

вчера 13:03 Хроника 0 Коммент.

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