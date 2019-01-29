В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

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В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтанаРубрика: общество
29.01.2019 07:17
СТОП-КАДР ВИДЕО ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРИИ НОВОСИБИРСКА
Из-за подготовки к строительству нового объекта в Новосибирске на время прекратит свою работу «центральный» каток.
С 29 января по 1 февраля в парке культуры и отдыха «Центральный» начнётся подготовка к строительству сухого светомузыкального фонтана. В связи с этим в течение указанных дней в парке не будет работать каток.
Компания «Стройизыскания» проведёт буровые работы по анализу грунта. После этого каток продолжит свою работу до конца марта.
«Диаметр гидродинамического фонтана составит 18 метров. К традиционному световому оформлению будет добавлено лазерное и видеосопровождение, позволяющее транслировать на водный экран любые изображения. Запуск фонтана планируется в сентябре», – сообщили в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска.
Напомним, в октябре в Новосибирске завершилось голосование за дизайн лазерного фонтана, который собираются установить в Центральном парке.
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