Волна эвакуаций в Новосибирске: карта

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске поступают сообщения о минировании большого количества зданий, в основном школ; ни одно пока не подтвердилось.

Сегодня, 28 января, в Сибири началась волна эвакуаций. Неизвестные сообщают о минировании зданий. Пока что подтверждения того, что где-то действительно есть бомба, не поступало.

Об эвакуации в зданиях читатели сообщают в соцсетях, а также рассказывают сами очевидцы. Стоит отметить, что многие учреждения начали эвакуироваться и без угрозы, просто из страха.

На данный момент известно о том, что в Новосибирске людей эвакуировали из около 20 школ, более пяти бизнес-центров и не менее трёх больниц. Мы публикуем карту с указанием зданий, об эвакуации которых известно сейчас.

Напомним, в соцсетях опубликовали фото сообщения, которое рассылают по зданиям Новосибирска.