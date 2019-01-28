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Волна эвакуаций в Новосибирске: карта

Рубрика: проиcшествия

28.01.2019 14:25

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске поступают сообщения о минировании большого количества зданий, в основном школ; ни одно пока не подтвердилось.

Сегодня, 28 января, в Сибири началась волна эвакуаций. Неизвестные сообщают о минировании зданий. Пока что подтверждения того, что где-то действительно есть бомба, не поступало.

Об эвакуации в зданиях читатели сообщают в соцсетях, а также рассказывают сами очевидцы. Стоит отметить, что многие учреждения начали эвакуироваться и без угрозы, просто из страха.

На данный момент известно о том, что в Новосибирске людей эвакуировали из около 20 школ, более пяти бизнес-центров и не менее трёх больниц. Мы публикуем карту с указанием зданий, об эвакуации которых известно сейчас.

Напомним, в соцсетях опубликовали фото сообщения, которое рассылают по зданиям Новосибирска.

Теги: эвакуация школы больницы чс

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Лента новостей

Предложить новость

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

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