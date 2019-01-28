Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

Скриншот с видео на телеканале youtube

Кот вмёрз в лёд хвостом – мама с сыном спасли его и отогрели у себя дома.

Телеканал НТВ выложил на своей странице в Facebook видео, где мама с сыном спасали кота от обморожения. Это случилось 28 января.

По данным из открытых источников, на улице в то время температура воздуха была около -50 градусов. Хвост и лапы животного вмёрзли в лёд, и оно не могло выбраться. Кот кричал на всю улицу, его услышали мама и её 8-летний сын, проходившие мимо. Они бросились на помощь: мальчик поливал лёд кипятком, а женщина пыталась освободить животное.

Они принесли кота домой и отогрели его. Кот быстро встал на лапы, но его хвост оказался обморожен. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

Напомним, 25 декабря 2018 года сотрудники ГИБДД спасли замерзающих школьников.