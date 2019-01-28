Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

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Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтамРубрика: общество
28.01.2019 11:54
фото с сайта pixabay.com
Проблема с доступом возникнет у организаций, сайты которых размещены на собственных серверах.
1 февраля 2019 года в силу вступят изменения в системе доменных имен. В зону риска попадают сайты федеральных ведомств и правительств ряда регионов. Об этом сообщил Институт развития интернета. Пользователи сети не смогут получить доступ к ресурсам, владельцы которых долгое время не обновляли программное обеспечение.
Больше всего могут пострадать ресурсы Федеральной таможенной службы, Минприроды и Минобрауки, и сайты региональных правительств. Также в список входят ЮниКредит Банк и Промсвязьбанк.
Легче изменения перенесут сайты Сбербанка, федеральных ведомств, а также правительств Иркутской, Ленинградской и Новосибирской областей.
Напомним, WhatsApp ввёл ограничения для борьбы с фейками.
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Лента новостей
Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области
Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям
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Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов
Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд
Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании
Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка
Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС
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