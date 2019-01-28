Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

фото с сайта pixabay.com

Проблема с доступом возникнет у организаций, сайты которых размещены на собственных серверах.

1 февраля 2019 года в силу вступят изменения в системе доменных имен. В зону риска попадают сайты федеральных ведомств и правительств ряда регионов. Об этом сообщил Институт развития интернета. Пользователи сети не смогут получить доступ к ресурсам, владельцы которых долгое время не обновляли программное обеспечение.

Больше всего могут пострадать ресурсы Федеральной таможенной службы, Минприроды и Минобрауки, и сайты региональных правительств. Также в список входят ЮниКредит Банк и Промсвязьбанк.

Легче изменения перенесут сайты Сбербанка, федеральных ведомств, а также правительств Иркутской, Ленинградской и Новосибирской областей.

Напомним, WhatsApp ввёл ограничения для борьбы с фейками.