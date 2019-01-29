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Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

Рубрика: недвижимость

29.01.2019 18:30

фото с сайта pixabay.com

Оказалось, что в Новосибирске есть улица, где за прошедший год было свыше шести тысяч предложений о продаже жилья.

Специалисты портала N1.RU подсчитали, что в 2018 году больше всего объявлений о продаже жилья было на улице Бронной в Кировском районе – 6 020 предложений. Второе место заняла улица Высоцкого в Октябрьском районе с 4 491 объявлением. Тройку лидеров замкнула другая улица Кировского района, Петухова, с 4 000 продаваемых от собственников квартир.

Но были в прошлом году и улицы, которые жители явно не хотели покидать. Так, на улице Бардина в Заельцовском районе и на улице Фёдора Ивачёва в Железнодорожном продавались по две квартиры. А по четыре объявления всего было с улиц Сердюкова в Советском районе и Парковой в Заельцовском.

«Рейтинг улиц с самым большим числом продаваемых квартир возглавили территории с наибольшей долей новостроя эконом класса. Здесь люди покупали новое жильё, переезжали в более просторное, а также уезжали жить в другие части города», – отметила руководитель пресс-службы Анастасия Гринёва. 

Напомним, в январе новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране.

Теги: жильё рейтинги продажа

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сегодня 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

сегодня 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

сегодня 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

сегодня 17:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:27 Культура 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

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сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

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