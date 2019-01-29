Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

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Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продажеРубрика: недвижимость
29.01.2019 18:30
фото с сайта pixabay.com
Оказалось, что в Новосибирске есть улица, где за прошедший год было свыше шести тысяч предложений о продаже жилья.
Специалисты портала N1.RU подсчитали, что в 2018 году больше всего объявлений о продаже жилья было на улице Бронной в Кировском районе – 6 020 предложений. Второе место заняла улица Высоцкого в Октябрьском районе с 4 491 объявлением. Тройку лидеров замкнула другая улица Кировского района, Петухова, с 4 000 продаваемых от собственников квартир.
Но были в прошлом году и улицы, которые жители явно не хотели покидать. Так, на улице Бардина в Заельцовском районе и на улице Фёдора Ивачёва в Железнодорожном продавались по две квартиры. А по четыре объявления всего было с улиц Сердюкова в Советском районе и Парковой в Заельцовском.
«Рейтинг улиц с самым большим числом продаваемых квартир возглавили территории с наибольшей долей новостроя эконом класса. Здесь люди покупали новое жильё, переезжали в более просторное, а также уезжали жить в другие части города», – отметила руководитель пресс-службы Анастасия Гринёва.
Напомним, в январе новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране.
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Лента новостей
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