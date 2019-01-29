Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

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Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
29.01.2019 18:33
фото из группы «ДТП САС 54» в соцсети «ВКонтакте»
ДТП с участием трёх рабочих машин произошло в Новосибирске — в происшествии никто не пострадал.
Инцидент случился сегодня, 29 января, около 12 часов дня. Ассенизатор, грузовик с хлебом и эвакуатор «АСТ-54» ехали по улице Большевистской со стороны метро «Речной вокзал» в сторону разъезда Иня.
Как рассказали очевидцы в группе «ДТП САС 54» в соцсети «ВКонтакте», перед ассенизатором начала перестраиваться машина из среднего ряда в правый.
«Ассенизатор сбавил скорость, эвакуатор не успел остановиться и влетел в хлебовозку. Хлебовозка догнала ассенизатор», – сообщили свидетели происшествия.
Напомним, 24 января в Новосибирске произошло ДТП на левом берегу: трамвай № 18 столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился ребёнок.
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