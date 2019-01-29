Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

фото из группы «ДТП САС 54» в соцсети «ВКонтакте»

ДТП с участием трёх рабочих машин произошло в Новосибирске — в происшествии никто не пострадал.

Инцидент случился сегодня, 29 января, около 12 часов дня. Ассенизатор, грузовик с хлебом и эвакуатор «АСТ-54» ехали по улице Большевистской со стороны метро «Речной вокзал» в сторону разъезда Иня.

Как рассказали очевидцы в группе «ДТП САС 54» в соцсети «ВКонтакте», перед ассенизатором начала перестраиваться машина из среднего ряда в правый.

«Ассенизатор сбавил скорость, эвакуатор не успел остановиться и влетел в хлебовозку. Хлебовозка догнала ассенизатор», – сообщили свидетели происшествия.

Напомним, 24 января в Новосибирске произошло ДТП на левом берегу: трамвай № 18 столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился ребёнок.