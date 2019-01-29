Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

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Следователи передали в суд дело фотографа-вуайеристаРубрика: проиcшествия
29.01.2019 14:40
Фото с официального сайта Следственного комитета РФ по Алтайскому краю
Следственные органы собрали достаточно доказательств, чтобы отправить в суд дело мужчины, который снимал женщину на фотокамеру через щёлку в кабинке туалета.
Следственный комитет Алтайского края получил необходимую доказательную базу, чтобы отправить в суд дело мужчины, который в июле прошлого года сфотографировал незнакомую женщину в общественном туалете. Информация поступила в открытый доступ 28 января 2018 года.
25 июля 2018 года житель Бийска зашёл в женский туалет в торговом центре и заперся в кабинке, чтобы снять на мобильный телефон интимную жизнь женщины. Потерпевшая обратилась в следственный комитет сразу после произошедшего. Как только она услышала щелчок камеры, она закричала, а мужчина тут же выбежал из кабинки и скрылся. Как он выходил из помещения, видели посетители торгового центра, некоторые из них запомнили лицо подозреваемого и помогли следователям составить его портрет.
«Сейчас собрана достаточная доказательная база. Ему грозит до двух лет лишения свободы», – сообщили в Следственном комитете Алтайского края.
Напомним, 28 ноября 2018 года красноярец надругался над трупом девушки.
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