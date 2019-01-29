Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

Фото с официального сайта Следственного комитета РФ по Алтайскому краю

Следственные органы собрали достаточно доказательств, чтобы отправить в суд дело мужчины, который снимал женщину на фотокамеру через щёлку в кабинке туалета.

Следственный комитет Алтайского края получил необходимую доказательную базу, чтобы отправить в суд дело мужчины, который в июле прошлого года сфотографировал незнакомую женщину в общественном туалете. Информация поступила в открытый доступ 28 января 2018 года.

25 июля 2018 года житель Бийска зашёл в женский туалет в торговом центре и заперся в кабинке, чтобы снять на мобильный телефон интимную жизнь женщины. Потерпевшая обратилась в следственный комитет сразу после произошедшего. Как только она услышала щелчок камеры, она закричала, а мужчина тут же выбежал из кабинки и скрылся. Как он выходил из помещения, видели посетители торгового центра, некоторые из них запомнили лицо подозреваемого и помогли следователям составить его портрет.

«Сейчас собрана достаточная доказательная база. Ему грозит до двух лет лишения свободы», – сообщили в Следственном комитете Алтайского края.

Напомним, 28 ноября 2018 года красноярец надругался над трупом девушки.