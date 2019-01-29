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Рубрика: проиcшествия

29.01.2019 14:40

Фото с официального сайта Следственного комитета РФ по Алтайскому краю

Следственные органы собрали достаточно доказательств, чтобы отправить в суд дело мужчины, который снимал женщину на фотокамеру через щёлку в кабинке туалета.

Следственный комитет Алтайского края получил необходимую доказательную базу, чтобы отправить в суд дело мужчины, который в июле прошлого года сфотографировал незнакомую женщину в общественном туалете. Информация поступила в открытый доступ 28 января 2018 года. 

25 июля 2018 года житель Бийска зашёл в женский туалет в торговом центре и заперся в кабинке, чтобы снять на мобильный телефон интимную жизнь женщины. Потерпевшая обратилась в следственный комитет сразу после произошедшего. Как только она услышала щелчок камеры, она закричала, а мужчина тут же выбежал из кабинки и скрылся. Как он выходил из помещения, видели посетители торгового центра, некоторые из них запомнили лицо подозреваемого и помогли следователям составить его портрет. 

«Сейчас собрана достаточная доказательная база. Ему грозит до двух лет лишения свободы», – сообщили в Следственном комитете Алтайского края.

Напомним, 28 ноября 2018 года красноярец надругался над трупом девушки. 

Теги: фотография Следственный комитет

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Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

вчера 20:03 Экономика 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:49 Наука 0 Коммент.

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