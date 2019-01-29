Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

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Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской областиРубрика: общество
29.01.2019 11:36
фото с сайта pixabay.com
По данным Центробанка, за девять месяцев 2018 года региональные МФО заключили 4,2 миллиона договоров потребительских микрозаймов; 70 % всех договоров оформлены через интернет.
На пресс-конференции Банка России, прошедшей 28 января, была опубликована статистика деятельности микрофинансовых организаций. МФО Новосибирской области заключили 30 % от общей суммы договоров потребительского микрозайма и выдали каждый четвёртый рубль по онлайн-микрозаймам в России.
Сегодня в Новосибирской области зарегистрирована 61 микрофинансовая организация, четыре из них занимаются только онлайн-займами.
По данным Центробанка, за девять месяцев 2018 года региональные МФО заключили 4,2 млн договоров потребительских микрозаймов на сумму 26,3 миллиарда рублей. Из них 17 млрд выдано через интернет.
Напомним, в силу вступил новый закон, регулирующий деятельность МФО.
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