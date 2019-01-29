Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

фото с сайта pixabay.com

По данным Центробанка, за девять месяцев 2018 года региональные МФО заключили 4,2 миллиона договоров потребительских микрозаймов; 70 % всех договоров оформлены через интернет.

На пресс-конференции Банка России, прошедшей 28 января, была опубликована статистика деятельности микрофинансовых организаций. МФО Новосибирской области заключили 30 % от общей суммы договоров потребительского микрозайма и выдали каждый четвёртый рубль по онлайн-микрозаймам в России.

Сегодня в Новосибирской области зарегистрирована 61 микрофинансовая организация, четыре из них занимаются только онлайн-займами.

По данным Центробанка, за девять месяцев 2018 года региональные МФО заключили 4,2 млн договоров потребительских микрозаймов на сумму 26,3 миллиарда рублей. Из них 17 млрд выдано через интернет.

Напомним, в силу вступил новый закон, регулирующий деятельность МФО.