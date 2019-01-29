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Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

Рубрика: общество

29.01.2019 11:36

фото с сайта pixabay.com

По данным Центробанка, за девять месяцев 2018 года региональные МФО заключили 4,2 миллиона договоров потребительских микрозаймов; 70 % всех договоров оформлены через интернет.

На пресс-конференции Банка России, прошедшей 28 января, была опубликована статистика деятельности микрофинансовых организаций. МФО Новосибирской области заключили 30 % от общей суммы договоров потребительского микрозайма и выдали каждый четвёртый рубль по онлайн-микрозаймам в России.

Сегодня в Новосибирской области зарегистрирована 61 микрофинансовая организация, четыре из них занимаются только онлайн-займами. 

По данным Центробанка, за девять месяцев 2018 года региональные МФО заключили 4,2 млн договоров потребительских микрозаймов на сумму 26,3 миллиарда рублей. Из них 17 млрд выдано через интернет.

Напомним, в силу вступил новый закон, регулирующий деятельность МФО.

Теги: деньги МФО кредит

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Предложить новость

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

вчера 20:03 Экономика 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

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вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

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