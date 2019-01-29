Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

Лента новостейПредложить новость
Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске
Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже
Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей
«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане
Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области
Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции
На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком
Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театраРубрика: афиша, общество
29.01.2019 19:24
кадр видео со страницы Романа Герасимова в соцсети «ВКонтакте»
Нашумевшее в омских соцсетях видео, где представительный мужчина в костюме показывает дворникам, как нужно чистить снег, оказалась рекламой сериала.
Вечером 28 января в соцсетях опубликовали видео, где якобы чиновник чистит снег около одной из остановок. В ролике мужчина в костюме выходит из иномарки, ругает дворников, отбирает лопату и начинает выполнять их работу. При этом прохожий высказывает предположение, что это местный чиновник. Однако на деле всё это оказалось постановкой.
Видео было снято в рамках рекламы нового сезона сериала «Год культуры». А «чиновником» был местный актёр Владислав Пузырников. В дальнейшем подобные ролики выйдут и в других городах.
Напомним, в декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что мог бы написать целый роман про уборку снега в городе.
Комментарии
Лента новостей
Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске
Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже
Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей
«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане
Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области
Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции
На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком
Статьи по теме
Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу
Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейти...
Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе
На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...
Мир как насмешка
Сатира над пороками современного общества и проблема осужден...
Популярное