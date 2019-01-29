Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

кадр видео со страницы Романа Герасимова в соцсети «ВКонтакте»

Нашумевшее в омских соцсетях видео, где представительный мужчина в костюме показывает дворникам, как нужно чистить снег, оказалась рекламой сериала.

Вечером 28 января в соцсетях опубликовали видео, где якобы чиновник чистит снег около одной из остановок. В ролике мужчина в костюме выходит из иномарки, ругает дворников, отбирает лопату и начинает выполнять их работу. При этом прохожий высказывает предположение, что это местный чиновник. Однако на деле всё это оказалось постановкой.

Видео было снято в рамках рекламы нового сезона сериала «Год культуры». А «чиновником» был местный актёр Владислав Пузырников. В дальнейшем подобные ролики выйдут и в других городах.

Напомним, в декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что мог бы написать целый роман про уборку снега в городе.