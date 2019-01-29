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Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

Рубрика: афиша, общество

29.01.2019 19:24

кадр видео со страницы Романа Герасимова в соцсети «ВКонтакте»

Нашумевшее в омских соцсетях видео, где представительный мужчина в костюме показывает дворникам, как нужно чистить снег, оказалась рекламой сериала.

Вечером 28 января в соцсетях опубликовали видео, где якобы чиновник чистит снег около одной из остановок. В ролике мужчина в костюме выходит из иномарки, ругает дворников, отбирает лопату и начинает выполнять их работу. При этом прохожий высказывает предположение, что это местный чиновник. Однако на деле всё это оказалось постановкой.

Видео было снято в рамках рекламы нового сезона сериала «Год культуры». А «чиновником» был местный актёр Владислав Пузырников. В дальнейшем подобные ролики выйдут и в других городах.

Напомним, в декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что мог бы написать целый роман про уборку снега в городе.

Теги: сериал шоу социальные сети видео

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Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

сегодня 19:24 Афиша 0 Коммент.

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

сегодня 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

сегодня 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

сегодня 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

сегодня 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

сегодня 17:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

Новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост

сегодня 12:27 Культура 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

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