«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

фото Кирилла Полиенко

В новосибирском отделении «Единой России» сменился руководитель; выборы прошли почти без борьбы.

Руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Новосибирской области Андрей Панфёров избран секретарём регионального отделения партии. Такое решение было принято сегодня на внеочередной конференции НРО «Единая Россия», проходящей в Новосибирске.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, на высшую должность в региональной партийной иерархии претендовали два человека. Конкуренцию вице-спикеру областного парламента составила председатель совета депутатов Каргатского района Наталья Зубарева. Действующий секретарь – занимавший пост секретаря партии в течение последних пяти лет депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко – свою кандидатуру выставлять не стал.

За кандидатуру Панфёрова предложили проголосовать губернатор Новосибирской области Андрей Травников и даже его единственный соперник Наталья Зубарева.

В ходе тайного голосования Андрей Панфёров получил большинство голосов делегатов конференции. Его кандидатуру поддержали 173 человека. Занявшая второе место Наталья Зубарева заручилась поддержкой только четырёх однопартийцев.

Согласно официальной биографии, размещённой на сайте НРО «Единая Россия», Андрею Панфёрову 58 лет. Он родился в Ташкенте в семье военнослужащего. После прохождения срочной службы обучался в Новосибирском высшем общевойсковом военно-политическом училище на факультете воздушно-десантных войск.

В 1987-1988 гг. участвовал в боевых действиях в Афганистане. На протяжении следующих пяти лет проходил службу в бригаде специального назначения ГРУ ГШ в Бердске в должности командира отряда, принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.

Награжден тремя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», орденом Республики Афганистан «За храбрость», орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV-й степени «С мечами». Дважды был представлен к званию Героя России.

В 2004-2005 годах занимал должность Президента ассоциации участников боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов. Затем был избран в Новосибирский областной Совет депутатов (сейчас – Законодательное собрание Новосибирской области).

С 2014 года занимает должность руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.

Образование высшее. Женат, имеет двоих детей.

Напомним, в декабре стало известно о планирующейся смене руководства новосибирского отделения «Единой России».