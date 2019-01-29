4 балла
-20
65.93 75.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

вчера 20:03 Экономика 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

вчера 17:49 Наука 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

Рубрика: политика

29.01.2019 13:11

фото Кирилла Полиенко

В новосибирском отделении «Единой России» сменился руководитель; выборы прошли почти без борьбы.

Руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Новосибирской области Андрей Панфёров избран секретарём регионального отделения партии. Такое решение было принято сегодня на внеочередной конференции НРО «Единая Россия», проходящей в Новосибирске.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, на высшую должность в региональной партийной иерархии претендовали два человека. Конкуренцию вице-спикеру областного парламента составила председатель совета депутатов Каргатского района Наталья Зубарева. Действующий секретарь – занимавший пост секретаря партии в течение последних пяти лет депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко – свою кандидатуру выставлять не стал.

За кандидатуру Панфёрова предложили проголосовать губернатор Новосибирской области Андрей Травников и даже его единственный соперник Наталья Зубарева. 

В ходе тайного голосования Андрей Панфёров получил большинство голосов делегатов конференции. Его кандидатуру поддержали 173 человека. Занявшая второе место Наталья Зубарева заручилась поддержкой только четырёх однопартийцев. 

Согласно официальной биографии, размещённой на сайте НРО «Единая Россия», Андрею Панфёрову 58 лет. Он родился в Ташкенте в семье военнослужащего. После прохождения срочной службы обучался в Новосибирском высшем общевойсковом военно-политическом училище на факультете воздушно-десантных войск.

В 1987-1988 гг. участвовал в боевых действиях в Афганистане. На протяжении следующих пяти лет проходил службу в бригаде специального назначения ГРУ ГШ в Бердске в должности командира отряда, принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.

Награжден тремя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», орденом Республики Афганистан «За храбрость», орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV-й степени «С мечами». Дважды был представлен к званию Героя России.

В 2004-2005 годах занимал должность Президента ассоциации участников боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов. Затем был избран в Новосибирский областной Совет депутатов (сейчас – Законодательное собрание Новосибирской области).

С 2014 года занимает должность руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.

Образование высшее. Женат, имеет двоих детей.

Напомним, в декабре стало известно о планирующейся смене руководства новосибирского отделения «Единой России».

Теги: Единая Россия

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

вчера 20:03 Экономика 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

вчера 17:49 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.09.2018

Выборы-2018: онлайн-трансляция главного события этой осени на Сиб.фм

20:00. Голосование на выборах Губернатора НСО завершено. Участки закры...

Читать далее
Image
19.06.2018

Единодушная поддержка

Новосибирские единороссы большинством голосов выб...

Читать далее
Image
16.09.2016

Выборная реклама: «Макдональдс» всех победил

Что дум...

Читать далее
Image
24.07.2015

Против всех

Обзор самых неожиданных самовыдвиженцев на выборы в Заксобрание...

Читать далее
Image
04.11.2013

Москву создал Аллах

Навальный, Путин и балет в экстремистских роликах, зап...

Читать далее
Image
28.10.2013

На кого ты нас

Десять человек, способных заменить покинувшего Новосибирск Артёма...

Читать далее

Новости по теме

Секретарь новосибирской «Единой России» покидает свой пост 25.01.2019 «Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области 21.01.2019 «Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области 26.12.2018 Новосибирские единороссы сменят руководство 25.12.2018 Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики 12.11.2018

Популярное

Image

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибир...

Image

«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выез...

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести у...

Image

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

Image

МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным п...

Image

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбас...

Image

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки...

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

Image

Скончался экс-руководитель налоговой инспекции Новосибирской обла...