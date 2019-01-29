ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

фото с сайта ХК «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб дважды проигрывал в этом сезоне спортсменам из Казахстана, однако в этот раз ему удалось одержать победу.

Сегодня, 29 января, вечером в новосибирском ЛДС «Сибирь» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сибирь» и ХК «Барыс» (Астана). Ранее в этом сезоне команды уже дважды встречались. И оба эти раза закончились проигрышами для новосибирской команды.

Первый период прошёл с пустыми воротами. Во втором, на 33-ей минуте, Джордан Карон забил гол в ворота «Барыса». В третьем периоде, на 55-й минуте, Максим Семёнов забил ответную шайбу в ворота «Сибири».

В овертайме Жильбер Брюле забил гол в ворота «Барыса». И противник не смог ответить взаимным голом. По итогам матча счёт 2:1 в пользу «Сибири».

Напомним, 26 января ХК «Сибирь» одержал победу в очередном матче с «Адмиралом».