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Новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост (видео)

Рубрика: культура

29.01.2019 12:27

Скриншот клипа Машани «Крымский мост»

Певица, известная под псевдонимом Машани, создала мультяшный клип про возлюбленных, которых соединил Крымский мост.

Жительница Новосибирска Мария Якушева, также известная как певица Машани, написала песню про возлюбленных, которые были разлучены, но в итоге соединились благодаря Крымскому мосту. 

«Задумка заключалась в том, что влюблённые покидают друг друга, но мальчик решает построить мост и вернуться к своей любимой. Он зовёт на помощь друзей, они строят мост и их сердца соединяются», – рассказывает певица.

Певица выступает за то, чтобы русские и украинцы осознали, что они братские народы и должны помогать друг другу. Об этом она говорит в песне «Мой Путин», которая набрала почти 17 тысяч просмотров на YouTube.

У девушки восемь клипов, есть работы как на русском, так и на украинском языке.

Напомним, 19 января 2019 года чиновники песней поздравили Анатолия Локтя с юбилеем.

Теги: клип крым

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Предложить новость

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

вчера 20:03 Экономика 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

вчера 17:49 Наука 0 Коммент.

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