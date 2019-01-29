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Новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост (видео)Рубрика: культура
29.01.2019 12:27
Скриншот клипа Машани «Крымский мост»
Певица, известная под псевдонимом Машани, создала мультяшный клип про возлюбленных, которых соединил Крымский мост.
Жительница Новосибирска Мария Якушева, также известная как певица Машани, написала песню про возлюбленных, которые были разлучены, но в итоге соединились благодаря Крымскому мосту.
«Задумка заключалась в том, что влюблённые покидают друг друга, но мальчик решает построить мост и вернуться к своей любимой. Он зовёт на помощь друзей, они строят мост и их сердца соединяются», – рассказывает певица.
Певица выступает за то, чтобы русские и украинцы осознали, что они братские народы и должны помогать друг другу. Об этом она говорит в песне «Мой Путин», которая набрала почти 17 тысяч просмотров на YouTube.
У девушки восемь клипов, есть работы как на русском, так и на украинском языке.
Напомним, 19 января 2019 года чиновники песней поздравили Анатолия Локтя с юбилеем.
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