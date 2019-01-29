МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Синоптики сообщили о резком понижении температуры в Новосибирске, которое начнётся в ночь на пятницу.

Аномально холодная погода ожидается в Новосибирской области с 31 января по 4 февраля, температура воздуха опустится ниже -35 градусов – сообщает ГУ МЧС по региону. По информации Гидрометцентра России, резкое понижение температуры начнётся в ночь на 1 февраля – синоптики обещают -35 градусов ночью и -32 в пятницу днём, без осадков.

Морозы сохранятся на протяжении выходных: в субботу ожидается от -28 до -31 градуса, в воскресенье – от -27 до -35, возможны кратковременные осадки в виде небольшого снега.

МЧС предупреждает новосибирцев об опасности долгого нахождения на морозе, просит воздержаться от длительных прогулок и по возможности не выходить из дома. Автомобилистам настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок за пределы города.

Напомним, в январе в Иркутской области спасли вмёрзшего в лёд кота.