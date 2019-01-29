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МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов

Рубрика: общество

29.01.2019 16:55

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Синоптики сообщили о резком понижении температуры в Новосибирске, которое начнётся в ночь на пятницу.

Аномально холодная погода ожидается в Новосибирской области с 31 января по 4 февраля, температура воздуха опустится ниже -35 градусов  сообщает ГУ МЧС по региону. По информации Гидрометцентра России, резкое понижение температуры начнётся в ночь на 1 февраля – синоптики обещают -35 градусов ночью и -32 в пятницу днём, без осадков.

Морозы сохранятся на протяжении выходных: в субботу ожидается от -28 до -31 градуса, в воскресенье – от -27 до -35, возможны кратковременные осадки в виде небольшого снега.

МЧС предупреждает новосибирцев об опасности долгого нахождения на морозе, просит воздержаться от длительных прогулок и по возможности не выходить из дома. Автомобилистам настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок за пределы города.

Напомним, в январе в Иркутской области спасли вмёрзшего в лёд кота.

 

 

 

Теги: погода Гидрометцентр МЧС

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сегодня 18:33 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

сегодня 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

сегодня 17:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:27 Культура 0 Коммент.

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сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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