Новосибирск стал вторым по ЛГБТ-толерантности в России

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Новосибирск стал вторым по ЛГБТ-толерантности в РоссииРубрика: общество
29.01.2019 12:59
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Столица Сибири оказалась на втором месте в двадцатке городов, где позитивно воспринимают ЛГБТ-сообщество. На первом – Санкт-Петербург, а на последнем – Казань.
Независимое агентство Zoom Market обнародовало результаты социологического опроса. Его участникам задавались два вопроса: «Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам?» и «Есть ли среди Ваших знакомых представители сексуальных меньшинств?». Общая выборка составила 2400 респондентов.
Итоги опроса были подведены в виде топ-20 толерантных городов России 2019 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором – Новосибирск, замыкает тройку лидеров Москва. В топ вошли ещё два сибирских города: Томск занял 13-е место, а Омск – 15-е.
Напомним, известный новосибирский ЛГБТ-активист, открытый гей Булат Барантаев намерен стать кандидатом в мэры Новосибирска на выборах в сентябре 2019 года.
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