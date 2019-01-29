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Новосибирск стал вторым по ЛГБТ-толерантности в России

Рубрика: общество

29.01.2019 12:59

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Столица Сибири оказалась на втором месте в двадцатке городов, где позитивно воспринимают ЛГБТ-сообщество. На первом – Санкт-Петербург, а на последнем – Казань. 

Независимое агентство Zoom Market обнародовало результаты социологического опроса. Его участникам задавались два вопроса: «Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам?» и «Есть ли среди Ваших знакомых представители сексуальных меньшинств?». Общая выборка составила 2400 респондентов.  

Итоги опроса были подведены в виде топ-20 толерантных городов России 2019 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором – Новосибирск, замыкает тройку лидеров Москва. В топ вошли ещё два сибирских города: Томск занял 13-е место, а Омск – 15-е. 

Напомним, известный новосибирский ЛГБТ-активист, открытый гей Булат Барантаев намерен стать кандидатом в мэры Новосибирска на выборах в сентябре 2019 года.

Теги: Новосибирская область ЛГБТ

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Предложить новость

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

вчера 20:03 Экономика 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

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