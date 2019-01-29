Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

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Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декорацийРубрика: культура
29.01.2019 17:59
Фото с официальной группы Новосибирского музыкального театра в соцсети «ВКонтакте»
Музыкальный театр построил ангар, где будут разрабатываться, создаваться и храниться декорации и костюмы.
Новосибирский музыкальный театр построил большое здание, где будут размещены цеха для изготовления и хранения театрального инвентаря. Здание представили 29 января на пресс-конференции, где присутствовали журналисты, блогеры и фотографы.
«Там будут новые цеха, а также некоторые старые, которые сейчас находятся в театре, тоже переедут», – рассказала специалист по связям с общественностью Любовь Кириченко.
Раньше декорации изготавливались прямо в театре, а хранились на улице, под навесом. Спектакли становятся масштабнее, декораций нужно больше, имеющихся цехов стало мало, а от нахождения на улице в неблагоприятную погоду инвентарь портится.
«В новом цехе будут и помещения для разработки декораций и костюмов, изготовления одежды и обуви, бутафории, задних планов, театральной мебели», – пояснила Любовь Кириченко.
Также она сообщила, что это строение будет реставрироваться в дальнейшем, но его не планируют соединять с театром, это будет отдельное здание.
Напомним, 24 января 2019 года стало известно, что в Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклей.
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