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Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

Рубрика: культура

29.01.2019 17:59

Фото с официальной группы Новосибирского музыкального театра в соцсети «ВКонтакте»

Музыкальный театр построил ангар, где будут разрабатываться, создаваться и храниться декорации и костюмы.

Новосибирский музыкальный театр построил большое здание, где будут размещены цеха для изготовления и хранения театрального инвентаря. Здание представили 29 января на пресс-конференции, где присутствовали журналисты, блогеры и фотографы. 

«Там будут новые цеха, а также некоторые старые, которые сейчас находятся в театре, тоже переедут», – рассказала специалист по связям с общественностью Любовь Кириченко. 

Раньше декорации изготавливались прямо в театре, а хранились на улице, под навесом. Спектакли становятся масштабнее, декораций нужно больше, имеющихся цехов стало мало, а от нахождения на улице в неблагоприятную погоду инвентарь портится.

«В новом цехе будут и помещения для разработки декораций и костюмов, изготовления одежды и обуви, бутафории, задних планов, театральной мебели», – пояснила Любовь Кириченко. 

Также она сообщила, что это строение будет реставрироваться в дальнейшем, но его не планируют соединять с театром, это будет отдельное здание. 

Напомним, 24 января 2019 года стало известно, что в Новосибирске пройдёт международный фестиваль кукольных спектаклей.

Теги: театр строительство музыка

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сегодня 18:33 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

сегодня 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

сегодня 17:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:27 Культура 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

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сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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