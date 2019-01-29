Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

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В социальной сети Instagram с утра не работала новостная лента, а некоторые пользователи даже не смогли войти в свой аккаунт.

По данным сайта Downdelector, на работу Instagram пожаловались жители разных стран со всего мира, включая Россию. В РФ особенно активно жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока.

Сообщения о неполадках администрация социальной сети начала получать с 3:21 по московскому времени. Больше всего сообщений, 32 тысячи, поступило в 4:00 по московскому времени. Из них 47 % жалоб было на то, что не открывается новостная лента, а 35 % пользователей не смогли даже войти в аккаунт. 17 % пользователей заметили проблемы в версии для ПК.

В Twitter администрация Instagram сообщила, что над проблемой уже работают.

Напомним, 2 ноября 2018 года жительница Омска шокировала Instagram убедительными образами звёзд.