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Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

Рубрика: общество

29.01.2019 09:25

Фото с сайта pixabay.com

В социальной сети Instagram с утра не работала новостная лента, а некоторые пользователи даже не смогли войти в свой аккаунт.

По данным сайта Downdelector, на работу Instagram пожаловались жители разных стран со всего мира, включая Россию. В РФ особенно активно жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока.

Сообщения о неполадках администрация социальной сети начала получать с 3:21 по московскому времени. Больше всего сообщений, 32 тысячи, поступило в 4:00 по московскому времени. Из них 47 % жалоб было на то, что не открывается новостная лента, а 35 % пользователей не смогли даже войти в аккаунт. 17 % пользователей заметили проблемы в версии для ПК.

В Twitter администрация Instagram сообщила, что над проблемой уже работают.

Напомним, 2 ноября 2018 года жительница Омска шокировала Instagram убедительными образами звёзд.

Теги: интернет фото instagram

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Предложить новость

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

вчера 20:03 Экономика 0 Коммент.

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

вчера 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

вчера 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

вчера 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

вчера 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

вчера 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

вчера 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

вчера 13:03 Хроника 0 Коммент.

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