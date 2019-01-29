Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

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Следователи проводят проверку по факту смерти омского спортсмена – у молодого человека остановилось сердце.

25-летний спортсмен скончался во время разминки перед любительским матчем по флорболу в зале спортивного комплекса «Юность». Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственные проверки – сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По предварительным данным, полученным после судебно-медицинского исследования, смерть молодого человека наступила от острой сердечной недостаточности. В ходе проверки выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Флорбол – это командный вид спорта, родственный хоккею. Его отличие в том, что матчи проходят в закрытом помещении на твёрдом полу. Игроки так же, как и в хоккее, используют клюшку и пластиковый мяч.

Напомним, в июне студент омского колледжа умер во время урока физкультуры.