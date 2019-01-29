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Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок

Рубрика: общество

29.01.2019 16:15

Фото с сайта pixabay.com

Учитель ОБЖ заставил школьников просидеть весь урок в противогазах; следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.

Родители учеников седьмого класса обратились к уполномоченному по правам ребёнка Республики Бурятия и сообщили, что учитель ОБЖ принудил их детей сидеть весь урок в противогазах. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Бурятии.

Инцидент произошёл в школе № 58 города Улан-Удэ. Ученики опоздали на занятие и педагог наказал их.

«Тому, что это действительно было, найдены доказательства. Учитель на первый раз получил замечание за непедагогичное поведение», – сообщили в ведомстве.

Директору также указано на то, что он не выполнил закон об образовании, допустив подобную ситуацию. Теперь в школе должна будет пройти разъяснительная беседа с сотрудниками, чтобы подобные ситуации в дальнейшем не повторялись.

Напомним, 11 января 2019 года на учителя затравленного школьника завели уголовное дело.

Теги: школа права человека учитель

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Предложить новость

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

сегодня 19:24 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

сегодня 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

сегодня 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

сегодня 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

сегодня 17:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

Новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост

сегодня 12:27 Культура 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

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