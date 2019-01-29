Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок

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Учитель ОБЖ заставил школьников просидеть весь урок в противогазах; следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.

Родители учеников седьмого класса обратились к уполномоченному по правам ребёнка Республики Бурятия и сообщили, что учитель ОБЖ принудил их детей сидеть весь урок в противогазах. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Бурятии.

Инцидент произошёл в школе № 58 города Улан-Удэ. Ученики опоздали на занятие и педагог наказал их.

«Тому, что это действительно было, найдены доказательства. Учитель на первый раз получил замечание за непедагогичное поведение», – сообщили в ведомстве.

Директору также указано на то, что он не выполнил закон об образовании, допустив подобную ситуацию. Теперь в школе должна будет пройти разъяснительная беседа с сотрудниками, чтобы подобные ситуации в дальнейшем не повторялись.

Напомним, 11 января 2019 года на учителя затравленного школьника завели уголовное дело.