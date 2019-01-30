Почти половина новосибирцев считает характер важнее внешности

фото предоставила «Фотострана»

Исследователи выяснили, какая красота важнее для новосибирцев при выборе партнёров: внешняя или внутренняя.

В развлекательной соцсети «Фотострана» опросили 800 человек на тему того, что является наиболее главным критерием при выборе второй половинки: внешность или характер.

48 % опрошенных заявили, что характер является главным в их второй половинке.

«Важнее, конечно, характер, так как изменить его в человеке практически невозможно, а вот внешний вид, стиль одежды, даже черты лица благодаря медицине можно исправить», – поделился мнением опрошенный Георгий.

Красоту посчитали более важной в своём партнёре 36 % участников опроса.

«Хочется, чтобы рядом был симпатичный молодой человек, а с характером можно и свыкнуться», – рассказала участница исследования Елена.

Оставшиеся не смогли выбрать между двух вариантов и ответили, что в спутнике жизни важно всё – от цвета волос до чувства юмора и манеры поведения.

Напомним, в январе новосибирцы рассказали исследователям о своей готовности к браку.