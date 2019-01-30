6 баллов
-20
66.34 75.88
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

вчера 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

вчера 13:11 Политика 0 Коммент.

Новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост

вчера 12:27 Культура 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

вчера 11:58 Хроника 0 Коммент.

Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

вчера 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

вчера 09:49 Общество 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает характер важнее внешности

Рубрика: woman, общество

30.01.2019 07:22

фото предоставила «Фотострана»

Исследователи выяснили, какая красота важнее для новосибирцев при выборе партнёров: внешняя или внутренняя.

В развлекательной соцсети «Фотострана» опросили 800 человек на тему того, что является наиболее главным критерием при выборе второй половинки: внешность или характер.

48 % опрошенных заявили, что характер является главным в их второй половинке.

«Важнее, конечно, характер, так как изменить его в человеке практически невозможно, а вот внешний вид, стиль одежды, даже черты лица благодаря медицине можно исправить», – поделился мнением опрошенный Георгий.

Красоту посчитали более важной в своём партнёре 36 % участников опроса.

«Хочется, чтобы рядом был симпатичный молодой человек, а с характером можно и свыкнуться», – рассказала участница исследования Елена.

Оставшиеся не смогли выбрать между двух вариантов и ответили, что в спутнике жизни важно всё – от цвета волос до чувства юмора и манеры поведения.

Напомним, в январе новосибирцы рассказали исследователям о своей готовности к браку.

Теги: опросы исследования любовь социальные сети

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

вчера 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

вчера 13:11 Политика 0 Коммент.

Новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост

вчера 12:27 Культура 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

вчера 11:58 Хроника 0 Коммент.

Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

вчера 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

вчера 09:49 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
14.11.2018

Я влюбился и переезжаю к тебе

Пост о том, как «Жуковка» круто измен...

Читать далее
Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
10.10.2018

Место для Новосибирска

Парадокс популярных рейтингов, в которых успел з...

Читать далее
Image
26.09.2018

Эра новых детских площадок

Двор – это сердце жилого комплекса, а дет...

Читать далее
Image
27.06.2018

Из мигрантов в сибиряки

Между новосибирцами и трудовыми мигрантами нет ...

Читать далее
Image
05.09.2017

Денег нет, но вы учёный

Как быть молодым учёным и не стать нищим молодым ...

Читать далее

Новости по теме

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра вчера 19:24 «Не выгонят - сам уйдёшь»: новосибирский борец вспомнил свою первую тренировку 27.01.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибир...

Image

«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выез...

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести у...

Image

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

Image

МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным п...

Image

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

Image

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбас...

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки...

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

Image

Следком начал проверку по факту смерти рабочих от взрыва колеса п...