Почти половина новосибирцев считает характер важнее внешности

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Почти половина новосибирцев считает характер важнее внешностиРубрика: woman, общество
30.01.2019 07:22
фото предоставила «Фотострана»
Исследователи выяснили, какая красота важнее для новосибирцев при выборе партнёров: внешняя или внутренняя.
В развлекательной соцсети «Фотострана» опросили 800 человек на тему того, что является наиболее главным критерием при выборе второй половинки: внешность или характер.
48 % опрошенных заявили, что характер является главным в их второй половинке.
«Важнее, конечно, характер, так как изменить его в человеке практически невозможно, а вот внешний вид, стиль одежды, даже черты лица благодаря медицине можно исправить», – поделился мнением опрошенный Георгий.
Красоту посчитали более важной в своём партнёре 36 % участников опроса.
«Хочется, чтобы рядом был симпатичный молодой человек, а с характером можно и свыкнуться», – рассказала участница исследования Елена.
Оставшиеся не смогли выбрать между двух вариантов и ответили, что в спутнике жизни важно всё – от цвета волос до чувства юмора и манеры поведения.
Напомним, в январе новосибирцы рассказали исследователям о своей готовности к браку.
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