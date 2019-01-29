Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

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Новые станции «Артек» связисты в Алтайском крае будут использовать для крупных манёвров и тактических учений.

Связисты 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Алтайском крае, получили по государственному оборонному заказу три модернизированные станции радиосвязи «Артек».

Новые станции на базе бронетранспортера БТР-80 будут использовать подразделения Алейской мотострелковой бригады и полка РХБ защиты во время крупных манёвров и тактических учений.

Радиостанция «Артек» обеспечивает радиосвязь в режимах коротких и ультракоротких волновых диапазонов с противодействием наземным и воздушным комплексам радиоэлектронной борьбы. Станция работает по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно, это позволяет увеличить живучесть развёрнутых пунктов управления подразделениями армии.

Напомним, в январе в Сибири прошли масштабные тренировки военных.