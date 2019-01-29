Лента новостейПредложить новость
Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции
На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком
В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана
Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %
Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям
В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми
Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станцииРубрика: общество
29.01.2019 09:49
фото с сайта минобороны россии
Новые станции «Артек» связисты в Алтайском крае будут использовать для крупных манёвров и тактических учений.
Связисты 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Алтайском крае, получили по государственному оборонному заказу три модернизированные станции радиосвязи «Артек».
Новые станции на базе бронетранспортера БТР-80 будут использовать подразделения Алейской мотострелковой бригады и полка РХБ защиты во время крупных манёвров и тактических учений.
Радиостанция «Артек» обеспечивает радиосвязь в режимах коротких и ультракоротких волновых диапазонов с противодействием наземным и воздушным комплексам радиоэлектронной борьбы. Станция работает по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно, это позволяет увеличить живучесть развёрнутых пунктов управления подразделениями армии.
Напомним, в январе в Сибири прошли масштабные тренировки военных.
Комментарии
Лента новостей
Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции
На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком
В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана
Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %
Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям
В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное