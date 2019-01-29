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Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

Рубрика: общество

29.01.2019 09:49

фото с сайта минобороны россии

Новые станции «Артек» связисты в Алтайском крае будут использовать для крупных манёвров и тактических учений.

Связисты 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Алтайском крае, получили по государственному оборонному заказу три модернизированные станции радиосвязи «Артек».

Новые станции на базе бронетранспортера БТР-80 будут использовать подразделения Алейской мотострелковой бригады и полка РХБ защиты во время крупных манёвров и тактических учений.

Радиостанция «Артек» обеспечивает радиосвязь в режимах коротких и ультракоротких волновых диапазонов с противодействием наземным и воздушным комплексам радиоэлектронной борьбы. Станция работает по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно, это позволяет увеличить живучесть развёрнутых пунктов управления подразделениями армии.

Напомним, в январе в Сибири прошли масштабные тренировки военных.

Теги: военные ЦВО

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Предложить новость

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

вчера 20:03 Экономика 0 Коммент.

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

вчера 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

вчера 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

вчера 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

вчера 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

вчера 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

вчера 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

вчера 13:03 Хроника 0 Коммент.

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