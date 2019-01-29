Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

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По данным Новосибирскстата, в этом году средняя зарплата выросла по всей Сибири.

Аналитики выяснили, как изменилась зарплата новосибирцев за 2018 год. Статистика была опубликована вчера, 28 января.

По этим данным, новосибирцы в среднем стали зарабатывать 34 500 рублей в месяц, что на 2308 рублей больше, чем в 2017 году. В прошлом году ежемесячный средний доход жителя столицы Сибири был 32 192 рубля.

Сами горожане не согласны с этой статистикой и выражают своё мнение в комментариях на форумах.

«Почему-то я вообще этой прибавки не вижу, как и мои знакомые. Всё остаётся на том уровне, на котором было», – поделился пользователь форума «ЯПлакалъ».

В регионах Сибирского федерального округа самые высокие зарплаты в Иркутской и Томской областях, а также в Красноярском крае – это связано с особенностями отраслевой структуры экономики, а также с региональным коэффициентом. В Красноярском крае в 2018 году средняя зарплата была 43 875 рублей.

Самый низкий доход у жителей Алтайского края. Они в среднем получают 29 661 рубль.

«В целом по Сибирскому федеральному округу зарплата тоже выросла. Если в прошлом году насчитывалось 32 993 рубля, то за 11 месяцев 2018 года мы видим цифру в 36 602 рубля», – рассказали аналитики.

Напомним, 11 декабря 2018 года стало известно, что в 2019 году у россиян начнёт расти минимальная зарплата.