Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

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Мини-мозги, созданные новосибирскими учёными, помогут выявлять потенциальные проблемы со здоровьем у будущего ребёнка.

Ученые Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики» создали церебральные 3D-органоиды или, как их называют, «мини-мозги». Это трёхмерные ткани, зачатки органов, выращенные из стволовых клеток. Информацию об этом опубликована в издании СО РАН «Наука в Сибири».

«У нас они живут около трёх месяцев и вырастают в среднем до 5 миллиметров, при этом развиваются так же, как мозг человеческого эмбриона», – рассказала младший научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Татьяна Шнайдер.

Создание 3D-органоидов позволяет учёным проводить эксперименты, которые с настоящим мозгом были невозможны: он надёжно спрятан в черепной коробке, а подобные вмешательства могут нанести вред здоровью. На мини-мозгах учёные изучают формирование тяжёлых психических расстройств – шизофрении, болезни Альцгеймера, а также исследуют механизм действия вируса Зика.

Главная цель выращивания органоидов – изучить ген, который влияет на слабоумие. Данные исследования в будущем можно будет использовать для выявления потенциальных проблем со здоровьем у будущего ребёнка.

По мнению научного сотрудника Татьяны Шнайдер, мыслить мини-мозги, скорее всего, не умеют. Учёные пока недостаточно изучили внутриутробный мыслительный процесс, который схож с деятельность органоидов.

«Недавно вышел препринт статьи зарубежных ученых про похожесть энцефалограммы мини-мозгов и недоношенных детей, но сделать из этих результатов какие-то выводы невозможно. Органов “выражения мыслей” у органоидов нет: написать, нарисовать или сказать они не могут. Но главное, в процесс мышления вовлечены несколько отделов мозга, а органоид обычно представляет собой только один отдел», – пояснила Татьяна Шнайдер.

Напомним, в январе новосибирские учёные нашли способ вылечить рак мозга.