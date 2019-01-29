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В Барнауле троллейбус врезался в дерево

Рубрика: проиcшествия

29.01.2019 17:39

фото с официального сайта Барнаула

«Горэлектротранс» и ГИБДД проводят проверку по факту аварии в Барнауле – водитель троллейбуса въехал в дерево.

Водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту № 7, врезался в дерево, инцидент произошёл днём 29 января – сообщили на официальном сайте Барнаула. В ДТП пострадали шесть пассажиров: четверых из них доставили в городскую больницу, двое от госпитализации отказались. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя – он не справился с управлением и въехал в дерево.

«Горэлектротранс» и ГИБДД проведут проверки, чтобы в полной мере оценить действия водителя троллейбуса.

Напомним, в январе в Новосибирске трамвай столкнулся с легковым автомобилем, в аварии пострадал ребёнок.

 

Теги: общественный транспорт ДТП

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Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

сегодня 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

сегодня 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

сегодня 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

сегодня 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

сегодня 17:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

Новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост

сегодня 12:27 Культура 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

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