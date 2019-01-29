В Барнауле троллейбус врезался в дерево

фото с официального сайта Барнаула

«Горэлектротранс» и ГИБДД проводят проверку по факту аварии в Барнауле – водитель троллейбуса въехал в дерево.

Водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту № 7, врезался в дерево, инцидент произошёл днём 29 января – сообщили на официальном сайте Барнаула. В ДТП пострадали шесть пассажиров: четверых из них доставили в городскую больницу, двое от госпитализации отказались. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя – он не справился с управлением и въехал в дерево.

«Горэлектротранс» и ГИБДД проведут проверки, чтобы в полной мере оценить действия водителя троллейбуса.

Напомним, в январе в Новосибирске трамвай столкнулся с легковым автомобилем, в аварии пострадал ребёнок.