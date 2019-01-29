В Барнауле троллейбус врезался в дерево

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В Барнауле троллейбус врезался в деревоРубрика: проиcшествия
29.01.2019 17:39
фото с официального сайта Барнаула
«Горэлектротранс» и ГИБДД проводят проверку по факту аварии в Барнауле – водитель троллейбуса въехал в дерево.
Водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту № 7, врезался в дерево, инцидент произошёл днём 29 января – сообщили на официальном сайте Барнаула. В ДТП пострадали шесть пассажиров: четверых из них доставили в городскую больницу, двое от госпитализации отказались. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.
По предварительной информации, авария произошла по вине водителя – он не справился с управлением и въехал в дерево.
«Горэлектротранс» и ГИБДД проведут проверки, чтобы в полной мере оценить действия водителя троллейбуса.
Напомним, в январе в Новосибирске трамвай столкнулся с легковым автомобилем, в аварии пострадал ребёнок.
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