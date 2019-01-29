В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

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В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходовРубрика: экономика
29.01.2019 15:13
фото с сайта администрации Кемеровской области
Новый полигон позволяет улучшить экологическую обстановку крупнейшего города области.
В Новокузнецке модернизировали полигон твёрдых коммунальных отходов «ЭкоЛэнд». Об этом сообщается на сайте администрации Кемеровской области.
Мощности комплекса увеличились после модернизации в два раза. До установки нового оборудования предприятие принимало до 200 тысяч тонн мусора в год и перерабатывало его по 30 тонн в час. Сейчас же показатели выросли вдвое – до 400 тысяч и 60 тонн соответственно.
«Здесь выстроен весь цикл по обращению с отходами: от приёма мусора до сортировки, сбора вторсырья и безопасной утилизации. Таким образом, мы переходим к цивилизованному использованию вторсырья, которое позволяет улучшить экологию нашего региона», – прокомментировал начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кирилл Десяткин в сообщении пресс-службы администрации области.
Напомним, красноярцы отправили в Госдуму посылки с мусором.
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