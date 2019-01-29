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В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

Рубрика: экономика

29.01.2019 15:13

фото с сайта администрации Кемеровской области

Новый полигон позволяет улучшить экологическую обстановку крупнейшего города области.

В Новокузнецке модернизировали полигон твёрдых коммунальных отходов «ЭкоЛэнд». Об этом сообщается на сайте администрации Кемеровской области.

Мощности комплекса увеличились после модернизации в два раза. До установки нового оборудования предприятие принимало до 200 тысяч тонн мусора в год и перерабатывало его по 30 тонн в час. Сейчас же показатели выросли вдвое – до 400 тысяч и 60 тонн соответственно.

«Здесь выстроен весь цикл по обращению с отходами: от приёма мусора до сортировки, сбора вторсырья и безопасной утилизации. Таким образом, мы переходим к цивилизованному использованию вторсырья, которое позволяет улучшить экологию нашего региона», – прокомментировал начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кирилл Десяткин в сообщении пресс-службы администрации области.

Напомним, красноярцы отправили в Госдуму посылки с мусором.

Теги: экология Кузбасс отходы

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сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

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сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

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