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В Новосибирске эвакуировали людей из торгового центра «Сан Сити»Рубрика: проиcшествия
29.01.2019 16:40
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
После сигнала тревоги посетителей МФК «Сан Сити» вывели на улицу.
Сегодня днём, 29 января, из торгового центра «Сан Сити» вывели людей – сработала пожарная сигнализация и администрация приняла решение эвакуировать всех, кто находился внутри.
«Эвакуация прошла до прибытия пожарной охраны, в супермаркете "Мегас" сработала сигнализация. Пожара нет, никто не пострадал», – сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
Сейчас людей снова запустили внутрь.
Напомним, вчера пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске.
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Лента новостей
Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске
Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже
Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей
«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане
Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области
Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции
На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком
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