В Новосибирске эвакуировали людей из торгового центра «Сан Сити»

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

После сигнала тревоги посетителей МФК «Сан Сити» вывели на улицу.

Сегодня днём, 29 января, из торгового центра «Сан Сити» вывели людей – сработала пожарная сигнализация и администрация приняла решение эвакуировать всех, кто находился внутри.

«Эвакуация прошла до прибытия пожарной охраны, в супермаркете "Мегас" сработала сигнализация. Пожара нет, никто не пострадал», – сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Сейчас людей снова запустили внутрь.

Напомним, вчера пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске.