Лента новостейПредложить новость
В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка
Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске
Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей
МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов
Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок
«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане
В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языкаРубрика: общество
30.01.2019 08:52
фото с сайта pixabay.com
Мобильные приложения по изучению английского языка для русских пользователей с нулевого уровня проверили по 52 критериям.
Центр цифровой экспертизы Роскачества провёл исследование мобильных приложений для изучения английского, оценив их по 52 критериям. В частности их проверили по вариативности формата обучения, возможности выбора тем и так далее. Также особое внимание уделили вопросам безопасности.
«Для исследования было отобрано 22 наиболее популярных в российском сегменте приложения магазинов Google Play и App Store», – сообщили в Роскачестве.
По итогу лучшими приложениями для iOS назвали Simpler, Busuu и Puzzle English. А для Android лидерами стали: Busuu, Puzzle English и LingoDeer.
Звания же худших программ для обеих операционных системах достались EWA и Xeropan.
Напомним, в декабре спасатели предложили новосибирцам воспользоваться мобильным приложением с информацией о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Комментарии
Лента новостей
В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка
Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске
Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей
МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов
Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок
«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане
Статьи по теме
Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи
За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...
Далеко, но как живой
Абонент Tele2 на отдыхе: не опоздал, не растерялся и н...
Новости по теме
Популярное