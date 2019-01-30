В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка

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Мобильные приложения по изучению английского языка для русских пользователей с нулевого уровня проверили по 52 критериям.

Центр цифровой экспертизы Роскачества провёл исследование мобильных приложений для изучения английского, оценив их по 52 критериям. В частности их проверили по вариативности формата обучения, возможности выбора тем и так далее. Также особое внимание уделили вопросам безопасности.

«Для исследования было отобрано 22 наиболее популярных в российском сегменте приложения магазинов Google Play и App Store», – сообщили в Роскачестве.

По итогу лучшими приложениями для iOS назвали Simpler, Busuu и Puzzle English. А для Android лидерами стали: Busuu, Puzzle English и LingoDeer.

Звания же худших программ для обеих операционных системах достались EWA и Xeropan.

Напомним, в декабре спасатели предложили новосибирцам воспользоваться мобильным приложением с информацией о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.