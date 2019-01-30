Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

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По итогам января эксперты сайта по поиску работы составили список вакансий с самой большой зарплатой – туда попало и предложение для новосибирцев.

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» сделал подборку самых дорогих вакансий России на конец января. Почётную верхнюю строчку заняло объявление о поиске главврача офтальмологической клиники в Екатеринбург с зарплатой от 150 до 250 тысяч рублей. Для должности требуется опыт работы от 10 лет.

Второе место заняла вакансия операционного управляющего сетью ресторанов в Перми с зарплатой от 100 до 160 тысяч рублей, при этом иногородним обещают оплату жилья. Следом за ним идёт предложение из Томска о работе оператором харвестера (многооперационная лесосечная машина) за 80-150 тысяч рублей. Только вот жить придётся в вагончике.

Четвёртое место досталось вакансии руководителя отдела перспективных разработок в новосибирскую компанию за 150 тысяч рублей. Работодатель предоставляет корпоративный транспорт и внутреннее обучение.

Пятёрку замкнула работа стюардессой на частном самолёте в Сургуте за 120 тысяч рублей. От кандидата требуют свободный английский язык и стрессоустойчивость. Опыт необязателен.

Напомним, в январе исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу.