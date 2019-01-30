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Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

Рубрика: работа

30.01.2019 08:09

фото с сайта pixabay.com

По итогам января эксперты сайта по поиску работы составили список вакансий с самой большой зарплатой – туда попало и предложение для новосибирцев.

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» сделал подборку самых дорогих вакансий России на конец января. Почётную верхнюю строчку заняло объявление о поиске главврача офтальмологической клиники в Екатеринбург с зарплатой от 150 до 250 тысяч рублей. Для должности требуется опыт работы от 10 лет.

Второе место заняла вакансия операционного управляющего сетью ресторанов в Перми с зарплатой от 100 до 160 тысяч рублей, при этом иногородним обещают оплату жилья. Следом за ним идёт предложение из Томска о работе оператором харвестера (многооперационная лесосечная машина) за 80-150 тысяч рублей. Только вот жить придётся в вагончике.

Четвёртое место досталось вакансии руководителя отдела перспективных разработок в новосибирскую компанию за 150 тысяч рублей. Работодатель предоставляет корпоративный транспорт и внутреннее обучение.

Пятёрку замкнула работа стюардессой на частном самолёте в Сургуте за 120 тысяч рублей. От кандидата требуют свободный английский язык и стрессоустойчивость. Опыт необязателен.

Напомним, в январе исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу.

Теги: рейтинги работа

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вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

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вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

вчера 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

вчера 13:11 Политика 0 Коммент.

Новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост

вчера 12:27 Культура 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

вчера 11:58 Хроника 0 Коммент.

Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

вчера 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

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