Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

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Предприятие понесло крупные убытки при аварии, произошедшей в 2017 году.

На прошедшей неделе в арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от АО «Завод "Экран"» ответчиком в заявлении выступает ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Сумма иска составляет 769 559 415 рублей.

Авария, при которой «Экран» понёс убытки, произошла 25 сентября 2017 года. Из-за перебоя электроэнергии в Заельцовском районе без света остались 82 объекта, а на заводе остановилась стекловаренная печь.

«Внеплановое и недопустимо длительное отключение электроэнергии привело к прекращению процесса охлаждения печи, как следствие – к повреждениям огнеупорной кладки и оборудования», – комментирует генеральный директор АО «Завод "Экран"» Константин Корсунь.

Такая сумма обусловлена сложным процессом ремонта печи, также в расчет идёт то, что на этот период производство стекла будет приостановлено.

Напомним, Новосибирский арбитражный суд обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей.