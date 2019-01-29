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Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

Рубрика: экономика

29.01.2019 18:19

фото с сайта pixabay.com

Предприятие понесло крупные убытки при аварии, произошедшей в 2017 году.

На прошедшей неделе в арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от АО «Завод "Экран"» ответчиком в заявлении выступает ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Сумма иска составляет 769 559 415 рублей.

Авария, при которой «Экран» понёс убытки, произошла 25 сентября 2017 года. Из-за перебоя электроэнергии в Заельцовском районе без света остались 82 объекта, а на заводе остановилась стекловаренная печь. 

«Внеплановое и недопустимо длительное отключение электроэнергии привело к прекращению процесса охлаждения печи, как следствие – к повреждениям огнеупорной кладки и оборудования», – комментирует генеральный директор АО «Завод "Экран"» Константин Корсунь.

Такая сумма обусловлена сложным процессом ремонта печи, также в расчет идёт то, что на этот период производство стекла будет приостановлено.

Напомним, Новосибирский арбитражный суд обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей.

Теги: венчурный бизнес суд экран

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Предложить новость

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сегодня 19:24 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

сегодня 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

сегодня 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

сегодня 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

сегодня 17:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

сегодня 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

сегодня 13:11 Политика 0 Коммент.

Новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост

сегодня 12:27 Культура 0 Коммент.

Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем

сегодня 11:58 Хроника 0 Коммент.

Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

Учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах

сегодня 11:02 Наука 0 Коммент.

Cредняя зарплата новосибирцев выросла на две тысячи рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

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