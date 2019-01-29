Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

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Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублейРубрика: экономика
29.01.2019 18:19
фото с сайта pixabay.com
Предприятие понесло крупные убытки при аварии, произошедшей в 2017 году.
На прошедшей неделе в арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от АО «Завод "Экран"» ответчиком в заявлении выступает ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Сумма иска составляет 769 559 415 рублей.
Авария, при которой «Экран» понёс убытки, произошла 25 сентября 2017 года. Из-за перебоя электроэнергии в Заельцовском районе без света остались 82 объекта, а на заводе остановилась стекловаренная печь.
«Внеплановое и недопустимо длительное отключение электроэнергии привело к прекращению процесса охлаждения печи, как следствие – к повреждениям огнеупорной кладки и оборудования», – комментирует генеральный директор АО «Завод "Экран"» Константин Корсунь.
Такая сумма обусловлена сложным процессом ремонта печи, также в расчет идёт то, что на этот период производство стекла будет приостановлено.
Напомним, Новосибирский арбитражный суд обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей.
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