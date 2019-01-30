Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

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Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости городаРубрика: общество
30.01.2019 15:48
фото с сайта pixabay.com
Рекомендации учёных СГУПС и института почвоведении и агрохимии СО РАН помогут свободно дышать жителям Новосибирска.
Сегодня, 30 января, прошёл брифинг мэрии Новосибирска, на котором были представлены результаты исследований экологической обстановки в городе, основные причины запылённости Новосибирска и способы решения этой проблемы.
По мнению экспертов, к ухудшению экологической обстановке в городе привели, в первую очередь, остатки пескосоляной смеси, которой обрабатывают улицы Новосибирска – это около 50 % от общего количества компонентов пыли. Около 40 % взвесей в воздухе занимают элементы покрытия дороги. Оставшиеся 10 % делят минеральные элементы из грунта и строительных площадок, а также иные источники загрязнения.
В общей сложности учёные проанализировали 100 проб из различных участков города.
По итогам исследований был составлен список рекомендаций, которые помогут снизить уровень загрязнения города: систематическая уборка снега, озеленение магистралей и пустых площадей грунта. Лиственные деревья, посаженные вдоль дорог, также помогут снизить шум и распространение пыли.
Также ужесточены правила контроля отбора сырья для пескосоляной смеси. В 2018 году была использована новая версия смеси.
«Новая смесь гораздо эффективней старой, расход на обработку территории стал в шесть раз меньше и скорость плавки снега увеличилась в два раза», – прокомментировал Начальник производственного отдела ГУБО Евгений Антонов.
Напомним, чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра.
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