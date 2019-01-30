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Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

Рубрика: общество

30.01.2019 15:48

фото с сайта pixabay.com

Рекомендации учёных СГУПС и института почвоведении и агрохимии СО РАН помогут свободно дышать жителям Новосибирска.

Сегодня, 30 января, прошёл брифинг мэрии Новосибирска, на котором были представлены результаты исследований экологической обстановки в городе, основные причины запылённости Новосибирска и способы решения этой проблемы. 

По мнению экспертов, к ухудшению экологической обстановке в городе привели, в первую очередь, остатки пескосоляной смеси, которой обрабатывают улицы Новосибирска – это около 50 % от общего количества компонентов пыли. Около 40 % взвесей в воздухе занимают элементы покрытия дороги. Оставшиеся 10 % делят минеральные элементы из грунта и строительных площадок, а также иные источники загрязнения. 

В общей сложности учёные проанализировали 100 проб из различных участков города. 

По итогам исследований был составлен список рекомендаций, которые помогут снизить уровень загрязнения города: систематическая уборка снега, озеленение магистралей и пустых площадей грунта. Лиственные деревья, посаженные вдоль дорог, также помогут снизить шум и распространение пыли. 

Также ужесточены правила контроля отбора сырья для пескосоляной смеси. В 2018 году была использована новая версия смеси.

«Новая смесь гораздо эффективней старой, расход на обработку территории стал в шесть раз меньше и скорость плавки снега увеличилась в два раза», – прокомментировал Начальник производственного отдела ГУБО Евгений Антонов.

Напомним, чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра.

Теги: экология

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Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

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сегодня 15:35 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:57 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

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