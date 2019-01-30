Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

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Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhoneРубрика: общество
30.01.2019 11:14
Фото с сайта pixabay.com
Групповые звонки на смартфонах с iOS 12.1 позволяют людям услышать всё, что происходит у владельца; функцию отключили до исправления бага.
Пользователи устройств от Apple на iOS 12.1 обнаружили баг в системе. Они сообщили, что их устройства стали инструментом для прослушки.
При попытке создать в смартфоне групповой звонок FaceTime, добавляя контакт, можно услышать всё, что происходит вокруг вызываемого пользователя. Это работает, даже если абонент не взял трубку. А если он нажал любую кнопку на телефоне в то время, когда его прослушивают, то всё происходящее рядом с ним становится возможно увидеть через фронтальную камеру. Сам же человек не будет даже подозревать, что его прослушивают.
Функцию групповых звонков на iPhone временно отключили. Разработчики работают над устранением проблемы.
Напомним, 17 ноября 2018 года мэрия Красноярска заказала устройства для защиты секретных переговоров от прослушки.
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