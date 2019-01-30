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Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

Рубрика: общество

30.01.2019 11:14

Фото с сайта pixabay.com

Групповые звонки на смартфонах с iOS 12.1 позволяют людям услышать всё, что происходит у владельца; функцию отключили до исправления бага.

Пользователи устройств от Apple на iOS 12.1 обнаружили баг в системе. Они сообщили, что их устройства стали инструментом для прослушки. 

При попытке создать в смартфоне групповой звонок FaceTime, добавляя контакт, можно услышать всё, что происходит вокруг вызываемого пользователя. Это работает, даже если абонент не взял трубку. А если он нажал любую кнопку на телефоне в то время, когда его прослушивают, то всё происходящее рядом с ним становится возможно увидеть через фронтальную камеру. Сам же человек не будет даже подозревать, что его прослушивают.

Функцию групповых звонков на iPhone временно отключили. Разработчики работают над устранением проблемы.

Напомним, 17 ноября 2018 года мэрия Красноярска заказала устройства для защиты секретных переговоров от прослушки.

Теги: техника Apple iPhone

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Предложить новость

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

сегодня 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали людей из торгового центра «Сан Сити»

вчера 16:40 Хроника 0 Коммент.

Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

вчера 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

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