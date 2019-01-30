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Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

Рубрика: общество

30.01.2019 18:42

фото с сайта pixabay.com

Американское СМИ сообщило о том, что компания Марка Цукерберга платит своим пользователям за установку приложения, позволяющего отслеживать их активность.

Онлайн-портал TechCrunch опубликовал расследование,  согласно которому Facebook с 2016 года платит пользователям в возрасте от 13 до 35 лет по 20 долларов в месяц за установку VPN-сервиса Facebook Research. Людям также платят и за привлечении новых клиентов. Более того, Facebook просил пользователей делать скриншоты истории их заказов на Amazon.

Эксперт TechCrunch считает, что таким образом Facebook может собирать информацию о личных сообщениях пользователей в приложениях различных соцсетей, адреса электронной почты, активность в интернете и информацию о местоположении.

"Нет точной информации о том, в каких именно данных заинтересован Facebook, но компания получает практически неограниченный доступ к устройству пользователя, когда он устанавливает приложение", — заключил эксперт.

Представители Facebook ответили порталу, что используют данное приложение для сбора данных о предпочтениях своей аудитории не останавливать эту деятельность не планируют.

Напомним, в декабре сотрудницу телефонной компании заподозрили в продаже личных данных пользователей.

 

Теги: расследования социальные сети скандалы

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сегодня 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

сегодня 18:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

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вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

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