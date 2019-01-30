Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

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Американское СМИ сообщило о том, что компания Марка Цукерберга платит своим пользователям за установку приложения, позволяющего отслеживать их активность.

Онлайн-портал TechCrunch опубликовал расследование, согласно которому Facebook с 2016 года платит пользователям в возрасте от 13 до 35 лет по 20 долларов в месяц за установку VPN-сервиса Facebook Research. Людям также платят и за привлечении новых клиентов. Более того, Facebook просил пользователей делать скриншоты истории их заказов на Amazon.

Эксперт TechCrunch считает, что таким образом Facebook может собирать информацию о личных сообщениях пользователей в приложениях различных соцсетей, адреса электронной почты, активность в интернете и информацию о местоположении.

"Нет точной информации о том, в каких именно данных заинтересован Facebook, но компания получает практически неограниченный доступ к устройству пользователя, когда он устанавливает приложение", — заключил эксперт.

Представители Facebook ответили порталу, что используют данное приложение для сбора данных о предпочтениях своей аудитории не останавливать эту деятельность не планируют.

Напомним, в декабре сотрудницу телефонной компании заподозрили в продаже личных данных пользователей.