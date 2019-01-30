Классику итальянского кинематографа покажут в Новосибирске

фото из группы «Победы» в соцсети «ВКонтакте»

В новосибирском кинотеатре пройдёт фестиваль итальянского кино – на большой экран вернутся фильмы Феллини, Бертолуччи и Висконти.

Фестиваль «Итальянская классика» пройдёт в «Победе» с 14 по 17 февраля. Новосибирцы увидят известнейшие фильмы в оригинале на итальянском языке с русскими субтитрами.

14 февраля 19:00 – «Сладкая жизнь» Федерико Феллини.

15 февраля 19:00 – «Восемь с половиной» Федерико Феллини.

16 февраля 17:00 – «Конформист» Бернардо Бертолуччи.

17 февраля 17:00 – «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти.

Центр культуры и отдыха «Победа» регулярно проводит различные кинофестивали. Итальянские фильмы – лидеры по популярности у новосибирских зрителей.

«Мы часто проводим итальянские фестивали. Такие мероприятия обычно собирают полные залы – итальянский юмор, южный темперамент близки новосибирскому зрителю. Зачастую мы показываем современные фильмы, а сейчас решили вернуть итальянскую классику. Годы, когда они были сняты – расцвет итальянского кино, и фильмы, на мой взгляд, одни из лучших», – рассказал директор по событийному кино Максим Селезнёв.

Узнать подробную информацию о фильмах и наличии билетов можно на сайте «Победы».

Напомним, журналист Сиб.фм рассказал о недавней премьере – фильме «Зелёная книга».