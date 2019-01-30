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Классику итальянского кинематографа покажут в Новосибирске

Рубрика: афиша

30.01.2019 13:02

фото из группы «Победы» в соцсети «ВКонтакте»

В новосибирском кинотеатре пройдёт фестиваль итальянского кино – на большой экран вернутся фильмы Феллини, Бертолуччи и Висконти.

Фестиваль «Итальянская классика» пройдёт в «Победе» с 14 по 17 февраля. Новосибирцы увидят известнейшие фильмы в оригинале на итальянском языке с русскими субтитрами.

14 февраля 19:00 – «Сладкая жизнь» Федерико Феллини.

15 февраля 19:00 – «Восемь с половиной» Федерико Феллини.

16 февраля 17:00 – «Конформист» Бернардо Бертолуччи.

17 февраля 17:00 – «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти.

Центр культуры и отдыха «Победа» регулярно проводит различные кинофестивали. Итальянские фильмы – лидеры по популярности у новосибирских зрителей.

«Мы часто проводим итальянские фестивали. Такие мероприятия обычно собирают полные залы – итальянский юмор, южный темперамент близки новосибирскому зрителю. Зачастую мы показываем современные фильмы, а сейчас решили вернуть итальянскую классику. Годы, когда они были сняты – расцвет итальянского кино, и фильмы, на мой взгляд, одни из лучших», – рассказал директор по событийному кино Максим Селезнёв.

Узнать подробную информацию о фильмах и наличии билетов можно на сайте «Победы».

Напомним, журналист Сиб.фм рассказал о недавней премьере – фильме «Зелёная книга».

Теги: фестивали Победа кинотеатры

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Предложить новость

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сегодня 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

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Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали людей из торгового центра «Сан Сити»

вчера 16:40 Хроника 0 Коммент.

Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

вчера 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

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