Классику итальянского кинематографа покажут в Новосибирске

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Классику итальянского кинематографа покажут в НовосибирскеРубрика: афиша
30.01.2019 13:02
фото из группы «Победы» в соцсети «ВКонтакте»
В новосибирском кинотеатре пройдёт фестиваль итальянского кино – на большой экран вернутся фильмы Феллини, Бертолуччи и Висконти.
Фестиваль «Итальянская классика» пройдёт в «Победе» с 14 по 17 февраля. Новосибирцы увидят известнейшие фильмы в оригинале на итальянском языке с русскими субтитрами.
14 февраля 19:00 – «Сладкая жизнь» Федерико Феллини.
15 февраля 19:00 – «Восемь с половиной» Федерико Феллини.
16 февраля 17:00 – «Конформист» Бернардо Бертолуччи.
17 февраля 17:00 – «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти.
Центр культуры и отдыха «Победа» регулярно проводит различные кинофестивали. Итальянские фильмы – лидеры по популярности у новосибирских зрителей.
«Мы часто проводим итальянские фестивали. Такие мероприятия обычно собирают полные залы – итальянский юмор, южный темперамент близки новосибирскому зрителю. Зачастую мы показываем современные фильмы, а сейчас решили вернуть итальянскую классику. Годы, когда они были сняты – расцвет итальянского кино, и фильмы, на мой взгляд, одни из лучших», – рассказал директор по событийному кино Максим Селезнёв.
Узнать подробную информацию о фильмах и наличии билетов можно на сайте «Победы».
Напомним, журналист Сиб.фм рассказал о недавней премьере – фильме «Зелёная книга».
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