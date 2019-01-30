Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

фото из группы «ДК им. Октябрьской революции» соцсети «ВКонтакте»

На пост руководителя ДК имени Октябрьской революции выбрали известного новосибирского деятеля культуры.

Исполняющим обязанности директора ДК имени Октябрьской революции назначили Алексея Крыжановского. Ранее он занимал должность начальника культурно-аналитического отдела. Информацию о назначении подтвердил Сиб.фм сам Крыжановский. От более подробных комментариев новый руководитель «Кобры» пока воздержался.

16 января появилась информация о смене руководства ДК. Минкульт Новосибирской области поставил вопрос об увольнении директора Надежды Лобановой. Летом прошлого года ГАУ Новосибирской области провело проверку в ДК имени Октябрьской революции, по результатам которой были установлены нарушения, касающиеся нецелевого использования бюджетных средств. В частности, установлено, что Лобанова неправомерно начисляла зарплату и премиальное вознаграждение при отсутствии экономии средств, а также оплачивала необоснованно дорогие ремонтные работы.

В свою очередь, коллектив ДК выразил несогласие с неожиданной сменой руководителя. Тогда же появилась информация о возможном назначении на должность и. о. директора Крыжановского.

Алексей Крыжановский – известный в Новосибирске артист, шоумен, солист филармонии и НОВАТа. Работал ведущим на телеканалах ОТС и ГТРК "Новосибирск".

Напомним, Новосибирский музыкальный театр построил помещение, где будут разрабатываться и храниться декорации.