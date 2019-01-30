4 балла
-17
66.34 75.88
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали людей из торгового центра «Сан Сити»

вчера 16:40 Хроника 0 Коммент.

Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

вчера 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

вчера 13:11 Политика 0 Коммент.

Новосибирск стал вторым по ЛГБТ-толерантности в России

вчера 12:59 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

Рубрика: общество

30.01.2019 10:15

фото из группы «ДК им. Октябрьской революции» соцсети «ВКонтакте»

На пост руководителя ДК имени Октябрьской революции выбрали известного новосибирского деятеля культуры.

Исполняющим обязанности директора ДК имени Октябрьской революции назначили Алексея Крыжановского. Ранее он занимал должность начальника культурно-аналитического отдела. Информацию о назначении подтвердил Сиб.фм сам Крыжановский. От более подробных комментариев новый руководитель «Кобры» пока воздержался.

16 января появилась информация о смене руководства ДК. Минкульт Новосибирской области поставил вопрос об увольнении директора Надежды Лобановой. Летом прошлого года ГАУ Новосибирской области провело проверку в ДК имени Октябрьской революции, по результатам которой были установлены нарушения, касающиеся нецелевого использования бюджетных средств. В частности, установлено, что Лобанова неправомерно начисляла зарплату и премиальное вознаграждение при отсутствии экономии средств, а также оплачивала необоснованно дорогие ремонтные работы.

В свою очередь, коллектив ДК выразил несогласие с неожиданной сменой руководителя. Тогда же появилась информация о возможном назначении на должность и. о. директора Крыжановского.

Алексей Крыжановский – известный в Новосибирске артист, шоумен, солист филармонии и НОВАТа. Работал ведущим на телеканалах ОТС и ГТРК "Новосибирск".

Напомним, Новосибирский музыкальный театр построил помещение, где будут разрабатываться и храниться декорации. 

Теги: дк претензии

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали людей из торгового центра «Сан Сити»

вчера 16:40 Хроника 0 Коммент.

Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

вчера 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

вчера 13:11 Политика 0 Коммент.

Новосибирск стал вторым по ЛГБТ-толерантности в России

вчера 12:59 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Подчинённые директора новосибирского дома культуры опровергают все обвинения 17.01.2019 Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта 16.01.2019 Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств 16.01.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибир...

Image

«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выез...

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести у...

Image

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

Image

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

Image

МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным п...

Image

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбас...

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки...

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

Image

Следком начал проверку по факту смерти рабочих от взрыва колеса п...