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Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

Рубрика: работа, общество

31.01.2019 08:07

фото с сайта pixabay.com

Аналитики сайта бесплатных объявлений проанализировали рынок услуг по уборке снега; оказалась, что в Новосибирске с этим всё неплохо.

Эксперты «Авито» выяснили, что в Новосибирске в январе 2019 года появилось на 23 % больше объявлений об уборке снега, чем в прошлом году. При этом спрос на данную услугу упал на 34 %. Средняя цена, что примечательно, не изменилась и составила 602 рубля.

Всего по России Новосибирск занял 10-е место по доступности данной услуги. Дешевле всего в стране уборка снега обойдётся жителям Волгограда – 371 рубль. На втором месте идёт Ульяновск – 432 рубля, а на третьем Барнаул – 455 рублей.

Дороже всего услуга по уборке снега стоит, логично, в Санкт-Петербурге (1 879 рублей) и Москве (2 061 рубль). В среднем же по стране ценник составил 811 рублей.

«Пик спроса выпал на понедельник, 28 января. Это было вызвано как метелями в целом по стране, так и "снегопадом века" в Москве и Московской области: за выходные выпало более 20 сантиметров осадков. По сравнению со второй по востребованности этой услуги датой, 17 января, спрос вырос на 34 %», – сообщили эксперты «Авито».

Напомним, в январе вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране.

Теги: погода услуги Авито

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Предложить новость

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

вчера 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

вчера 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

вчера 10:58 Хроника 0 Коммент.

При храме создаётся музей памяти жертв репрессий ХХ века

вчера 10:33 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

вчера 10:15 Общество 0 Коммент.

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