Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

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Аналитики сайта бесплатных объявлений проанализировали рынок услуг по уборке снега; оказалась, что в Новосибирске с этим всё неплохо.

Эксперты «Авито» выяснили, что в Новосибирске в январе 2019 года появилось на 23 % больше объявлений об уборке снега, чем в прошлом году. При этом спрос на данную услугу упал на 34 %. Средняя цена, что примечательно, не изменилась и составила 602 рубля.

Всего по России Новосибирск занял 10-е место по доступности данной услуги. Дешевле всего в стране уборка снега обойдётся жителям Волгограда – 371 рубль. На втором месте идёт Ульяновск – 432 рубля, а на третьем Барнаул – 455 рублей.

Дороже всего услуга по уборке снега стоит, логично, в Санкт-Петербурге (1 879 рублей) и Москве (2 061 рубль). В среднем же по стране ценник составил 811 рублей.

«Пик спроса выпал на понедельник, 28 января. Это было вызвано как метелями в целом по стране, так и "снегопадом века" в Москве и Московской области: за выходные выпало более 20 сантиметров осадков. По сравнению со второй по востребованности этой услуги датой, 17 января, спрос вырос на 34 %», – сообщили эксперты «Авито».

Напомним, в январе вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране.