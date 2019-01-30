Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

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В интернете собирают подписи против уголовного преследования новосибирского школьника, который исправлял оценки в электронном журнале.

Депутат горсовета Наталья Пинус создала онлайн-петицию с просьбой закрыть уголовное дело в отношении Владимира Жоглика. Школьник по просьбе одноклассников исправлял оценки в электронном дневнике. На днях уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» передали в суд.

«По статистике, только три человека из тысячи получают оправдательный приговор в российских судах. Если Владимир Жоглик будет признан виновным, это не только разрушит его жизнь, но и станет опасным прецедентом. Тысячи и тысячи подростков могут быть признаны виновными в совершении уголовных преступлений, что крайне негативно скажется на их судьбах», – объясняется в тексте петиции.

Авторы петиции считают, что исправление оценок не может считаться уголовным преступлением. В таких случаях ответственность лежит не только на детях, но и на взрослых, которые создали недостаточно защищённую систему онлайн-дневников.

Следствие длится два года. За это время Владимир Жоглик уходил в академический отпуск, после чего восстановился на первый курс НГТУ. Сможет ли молодой человек продолжать обучение во время судебного процесса, пока неизвестно.

Напомним, в январе алтайскую студентку исключили из списка экстремистов.