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Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

Рубрика: общество

30.01.2019 17:29

ФОТО С САЙТА CHANGE.ORG

В интернете собирают подписи против уголовного преследования новосибирского школьника, который исправлял оценки в электронном журнале.

Депутат горсовета Наталья Пинус создала онлайн-петицию с просьбой закрыть уголовное дело в отношении Владимира Жоглика. Школьник по просьбе одноклассников исправлял оценки в электронном дневнике. На днях уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» передали в суд.

«По статистике, только три человека из тысячи получают оправдательный приговор в российских судах. Если Владимир Жоглик будет признан виновным, это не только разрушит его жизнь, но и станет опасным прецедентом. Тысячи и тысячи подростков могут быть признаны виновными в совершении уголовных преступлений, что крайне негативно скажется на их судьбах», – объясняется в тексте петиции.

Авторы петиции считают, что исправление оценок не может считаться уголовным преступлением. В таких случаях ответственность лежит не только на детях, но и на взрослых, которые создали недостаточно защищённую систему онлайн-дневников.

Следствие длится два года. За это время Владимир Жоглик уходил в академический отпуск, после чего восстановился на первый курс НГТУ. Сможет ли молодой человек продолжать обучение во время судебного процесса, пока неизвестно.

Напомним, в январе алтайскую студентку исключили из списка экстремистов. 

Теги: студенты школа интернет

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Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

сегодня 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

сегодня 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

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