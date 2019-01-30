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Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»Рубрика: проиcшествия
30.01.2019 13:51
Фото со страницы группы ТЦ «МЕГА» в соцсети «ВКонтакте»
Жители Новосибирска рассказали, что попали под эвакуацию в ТЦ «МЕГА», администрация частично подтвердила эту информацию.
Сегодня утром в соцсетях появилась информация о том, что часть посетителей и персонала ТЦ «МЕГА» были эвакуированы.
«Все оставили вещи и эвакуировались: и персонал, и клиенты», – рассказали очевидцы в соцсетях.
Однако администрация ТЦ «МЕГА» информацию подтвердила лишь отчасти: сотрудники администрации утверждают, что эвакуация была только в районе магазина IKEA.
«Мы ничего не знаем об эвакуации, мы с 10 часов работаем без перебоев, у нас всё хорошо. В IKEA была эвакуация, скорее всего», – сообщила администрация торгового центра.
Напомним, 28 января по Новосибирску прошла волна эвакуаций.
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