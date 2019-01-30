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Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

Рубрика: проиcшествия

30.01.2019 13:51

Фото со страницы группы ТЦ «МЕГА» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Новосибирска рассказали, что попали под эвакуацию в ТЦ «МЕГА», администрация частично подтвердила эту информацию. 

Сегодня утром в соцсетях появилась информация о том, что часть посетителей и персонала ТЦ «МЕГА» были эвакуированы.

«Все оставили вещи и эвакуировались: и персонал, и клиенты», – рассказали очевидцы в соцсетях.

Однако администрация ТЦ «МЕГА» информацию подтвердила лишь отчасти: сотрудники администрации утверждают, что эвакуация была только в районе магазина IKEA.

«Мы ничего не знаем об эвакуации, мы с 10 часов работаем без перебоев, у нас всё хорошо. В IKEA была эвакуация, скорее всего», – сообщила администрация торгового центра.

Напомним, 28 января по Новосибирску прошла волна эвакуаций. 

Теги: эвакуация Торговый центр

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Предложить новость

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Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

сегодня 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

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