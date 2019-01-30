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Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения

Рубрика: общество

30.01.2019 09:59

Фото предоставлено пресс-службой ЦВО

Военные 41-й общевойсковой армии получат пистолеты «Грач», которые пробивают броню.

Офицеров 41-й общероссийской армии Центрального военного округа ждёт перевооружение. Вместо пистолетов ПМ, которыми русские военные пользовались с 1951 года, им дадут в пользование пистолеты Ярыгина «Грач». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В этом варианте вооружения используется 9-миллиметровый патрон. Он способен пробивать броню как первого, так и второго класса. Зарядить пистолет можно 18-ю патронами. «Грач» имеет специальное место, куда можно присоединить тактический фонарь с лазерным указателем, что повышает точность выстрела.

Также есть крепление для предохранителя двустороннего действия: пистолетом можно пользоваться как правой, так и левой рукой. Такой вариант вооружения ещё удобен тем, что им можно воспользоваться практически при любой погоде. Он функционирует на промежутке от -50 до +50 градусов. 

Подготовка к выдаче нового оружия уже началась. Полное перевооружение офицеров 41-й армии планируют закончить в феврале.

Напомним, в январе подразделения спецназа, дислоцированные в Новосибирске, отрабатывали навыки различных действий в тылу врага.

Теги: армия военные оружие

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Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

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вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали людей из торгового центра «Сан Сити»

вчера 16:40 Хроника 0 Коммент.

Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

вчера 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

вчера 13:11 Политика 0 Коммент.

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вчера 12:59 Общество 0 Коммент.

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