Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения

Фото предоставлено пресс-службой ЦВО

Военные 41-й общевойсковой армии получат пистолеты «Грач», которые пробивают броню.

Офицеров 41-й общероссийской армии Центрального военного округа ждёт перевооружение. Вместо пистолетов ПМ, которыми русские военные пользовались с 1951 года, им дадут в пользование пистолеты Ярыгина «Грач». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В этом варианте вооружения используется 9-миллиметровый патрон. Он способен пробивать броню как первого, так и второго класса. Зарядить пистолет можно 18-ю патронами. «Грач» имеет специальное место, куда можно присоединить тактический фонарь с лазерным указателем, что повышает точность выстрела.

Также есть крепление для предохранителя двустороннего действия: пистолетом можно пользоваться как правой, так и левой рукой. Такой вариант вооружения ещё удобен тем, что им можно воспользоваться практически при любой погоде. Он функционирует на промежутке от -50 до +50 градусов.

Подготовка к выдаче нового оружия уже началась. Полное перевооружение офицеров 41-й армии планируют закончить в феврале.

Напомним, в январе подразделения спецназа, дислоцированные в Новосибирске, отрабатывали навыки различных действий в тылу врага.