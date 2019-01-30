Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения

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Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколенияРубрика: общество
30.01.2019 09:59
Фото предоставлено пресс-службой ЦВО
Военные 41-й общевойсковой армии получат пистолеты «Грач», которые пробивают броню.
Офицеров 41-й общероссийской армии Центрального военного округа ждёт перевооружение. Вместо пистолетов ПМ, которыми русские военные пользовались с 1951 года, им дадут в пользование пистолеты Ярыгина «Грач». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
В этом варианте вооружения используется 9-миллиметровый патрон. Он способен пробивать броню как первого, так и второго класса. Зарядить пистолет можно 18-ю патронами. «Грач» имеет специальное место, куда можно присоединить тактический фонарь с лазерным указателем, что повышает точность выстрела.
Также есть крепление для предохранителя двустороннего действия: пистолетом можно пользоваться как правой, так и левой рукой. Такой вариант вооружения ещё удобен тем, что им можно воспользоваться практически при любой погоде. Он функционирует на промежутке от -50 до +50 градусов.
Подготовка к выдаче нового оружия уже началась. Полное перевооружение офицеров 41-й армии планируют закончить в феврале.
Напомним, в январе подразделения спецназа, дислоцированные в Новосибирске, отрабатывали навыки различных действий в тылу врага.
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