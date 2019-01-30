При храме создаётся музей памяти жертв репрессий ХХ века

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При храме создаётся музей памяти жертв репрессий ХХ векаРубрика: общество
30.01.2019 10:33
фото с сайта Искитимской епархии
Штрафной лагерь в Ложке считается одним из самых жестоких за всю историю советского ГУЛАГа; Искитимская епархия просит помочь в создании музея памяти жертв репрессий.
Вчера, 28 января, на сайте Искитимской епархии появилось объявление с просьбой о помощи в сборе экспонатов и информации для создания музея при храме на Святом источнике. Экспозиция музея будят посвящена памяти жертв политических репрессий прошлого века.
Именно в Ложке с 1929 по 1956 годы находился Искитимский штрафной лагерь, в котором погибли тысячи людей, в том числе и священнослужителей. В объявлении просят всех, чьи родственники пострадали в годы репрессий, предоставить любую информацию, а также вещи и документы, оставшиеся с того времени.
Напомним, ранее Сиб.фм писал о коллекции икон, выставленной в здании бывшей церковно-приходской школы Колывано-Воскресенского завода.
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