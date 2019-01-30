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Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

30.01.2019 15:35

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По результатам процессуальной проверки следователи пришли к выводу, что в драке с полицейским из-за собаки без намордника виновата супружеская чета.

Сегодня, 30 января, следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» в отношении супругов, которые ранее заявляли о том, что сотрудник полиции сам напал на них без видимых причин. Проверка правомерности действий сотрудника ещё продолжается, однако в сообщении следственного комитета подчёркивается, что полицейский был трезв и находился при исполнении служебных обязанностей.

Резонансный инцидент произошёл в Новосибирске на улице Станиславского 4 января. Сотрудник полиции, патрулируя район, обратил внимание на выгул собаки бойцовской породы без намордника и сделал замечание хозяевам.

«В ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина оскорбили сотрудника полиции и применили к нему физическое насилие, а именно мужчина нанес сотруднику полиции не менее одного удара кулаком в область лица, а женщина нанесла множественные удары руками по лицу и телу», – говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета.

У второй стороны своя версия произошедшего. Супруги и оказавшиеся рядом дочь с зятем утверждают, что сотрудник был пьян, сам спровоцировал конфликт, избил отца и собаку. Якобы мужчине-сердечнику стало плохо, но сотрудники полиции отказывались вызывать ему скорую. Это сделали родственники. В следкоме подчеркнули, что по дороге в больницу мужчина самовольно покинул автомобиль неотложки. На текущей неделе появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором виден момент стычки.

Напомним, ранее ГУ МВД прокомментировало инцидент, сообщив, что сотрудника полиции собака покусала не менее четырёх раз.

Теги: полиция скандалы Следственный комитет

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

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